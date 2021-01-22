В Японии обсуждают возможность отмены летней Олимпиады

Власти Японии обсуждают возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса, сообщает издание The Times, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из правящей коалиции. Собеседник уточнил, что японское правительство приходит к выводу, что из-за эпидемиологической обстановки в мире провести Олимпиаду не получится. Собеседник издания также сообщает, что власти озабочены тем, как заявить об отмене игр и одновременно «сохранить лицо».

«Никто не хочет говорить об этом первым, но все согласны с тем, что это слишком сложно. Лично я не думаю, что это произойдет», - рассказал источник газеты.

При этом опровергает слухи о подобных разговорах генсек правительства Японии Манабу Сакаи, который заявил, что факт не соответствует действительности.

«Из-за ситуации за рубежом мы, естественно, на каком-то этапе решим, проводить ли мероприятие на самом деле», - сказал он. Сакаи заверил, что правительство сделает все возможное, чтобы игры состоялись.

