Венгрия заключила с РФПИ контракт на поставку вакцины «Спутник V»

Венгрия заключила контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V», передает ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения Михаила Мурашко. Решение принято по итогам встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, который сообщил, что вакцина будет поставляться в страну в три этапа.

Ранее РФПИ сообщил, что Венгрия стала первой страной ЕС, которая зарегистрировала российскую вакцину по процедуре аналогичной с регистрацией в Алжире, Аргентине, Боливии, ОАЭ, Сербии, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

Первая в мире вакцина «Спутник V» от коронавирусной инфекции нового типа разработана в научном центре Гамалеи. Разработчики заявляют, что эффективность препарата составляет 91,4%. При это от тяжелого течения заболевания вакцина помогает на 100%. С 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса.

