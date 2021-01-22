Владимир Ефимов: мы предлагаем ввести новую меру поддержки для ресторанов

Власти столица обратились к правительству России с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, Минэкономразвития поддержало это предложение, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период», — сообщил Ефимов.

По словам заммэра, ресторанный бизнес входит в число наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей. В течение длительного времени в сфере общепита снижены обороты. «Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли», — отметил он.

Всего в период пандемии правительство Москвы утвердило пять антикризисных пакетов общим объемом порядка 90 миллиардов рублей.