Владимир Ефимов: сумма выданных льготных ипотечных кредитов в Москве превысила четверть триллиона рублей

В Москве с 2020 года выдали 47,5 тысячи льготных ипотечных кредитов на общую сумму 263,5 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала реализации программы для приобретения новой жилой недвижимости в столице ежедневно выдавалось в среднем 186 ипотечных кредитов по ставке 6,5% и менее. Общий объем таких кредитов на 31 декабря 2020 года составил больше четверти триллиона – 263,5 млрд рублей», - отметил заместитель мэра и отметил, что программа быстро приобрела популярность у граждан.

Москва – лидер льготного ипотечного кредитования России. «На покупку нового жилья в столице приходится 27% от всей суммы выданных в России льготных кредитов. Льготная ипотека подходит широкому кругу заемщиков, которые благодаря этой программе получили шанс приобрести жилье в новостройках, взяв кредит по ставке ниже рынка. Все, что выше 6,5%, банку компенсирует государство», - добавил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов

В тройку лидеров по объемам льготной ипотеки для покупки жилья в столице входят Сбербанк, который выдал в 2020 году 32,4% от общего объема кредитов, а также банк ВТБ - 27,3% и Альфа Банк - 10,1%, добавил министр.