Администрация Байдена пересмотрит соглашение с талибами

США могут пересмотреть соглашение, заключенное с афганским движением Талибан (запрещено в России), сообщает «Интерфакс». Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в ходе разговора с советником по национальной безопасности Афганистана Хамдуллой Мохибом.

«Г-н Салливан ясно дал понять намерение США пересмотреть соглашение между США и Талибаном от февраля 2020 года, в том числе оценить, выполняет ли Талибан свои обязательства по разрыву связей с террористическими группировками, сокращению насилия в Афганистане и участию в содержательных переговорах с афганским правительством и другими заинтересованными сторонами» – говорится в заявлении официального представителя СНБ США Эмили Хорн, сообщает посольство США в Кабуле.

«Салливан подчеркнул, что США будут поддерживать мирный процесс энергичными региональными дипломатическими усилиями, которые будут направлены на то, чтобы помочь обеим сторонам достичь прочного и справедливого политического урегулирования, и постоянного прекращения огня», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США.

29 февраля 2020 года США и Талибан заключили соглашение, согласно которому талибы, обязались не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности Соединенных Штатов и их союзников. А США обязались вывести войска за 14 месяцев, если со стороны Талибан будут соблюдаться достигнутые договоренности.