Байден готовит удар по сланцевой индустрии

Работу в должности президента США Джозеф Байден начал с обнуления решений своего предшественника. Он вернул Штаты в Парижское соглашение об изменении климата и начал потихоньку закручивать гайки столь дорогим сердцу господина Трампа нефтяникам. Ратуя за борьбу с изменением климата администрация Байдена отменила ряд послаблений для отрасли и приостановила выдачу разрешений на добычу нефти и газа на федеральных землях и в акваториях.

На федеральную аренду, по данным Reuters приходится около 25% добычи сырой нефти в стране — и это крупный вклад не только в энергоснабжение, но и в выбросы парниковых газов в Америке. И в основном это сланцевая нефть — на ее бурение приходится примерно две трети добычи сырой нефти в США, так что основной удар придется именно по сланцевикам.

«Это запрет на гидроразрыв пласта, — заявила в интервью агентству Энн Брэдбери, исполнительный директор буровой торговой группы American Exploration & Production Council. — Даже всего на 60 дней это действительно агрессивный шаг».

Хотя обещанный президентом США Джо Байденом запрет на новое бурение нефти и газа на федеральных землях займет годы, чтобы закрыть добычу у ведущих бурильщиков сланца, потому что у них уже есть накопленные разрешения. Но мелкие независимые нефтяные бурильщики — именно они составляют большую часть отрасли, по-настоящему обеспокоены — их карманы не столь глубоки, как у крупных корпораций, чтобы отказаться от имеющихся разрешений, пойти на масштабные инвестиции во внедрение новых технологий контроля выбросов или на то, чтобы перенести свой бизнес в другое место.

Когда Байден вступил в должность, американская сланцевая буровая промышленность уже резко сократилась из-за слабых цен. Общий объем добычи сланца в США, как ожидается, упадет до 7,5 млн баррелей в день в феврале, сообщило во вторник Министерство энергетики США, что станет самым низким показателем с июня 2020 года

Между тем в ходе предвыборной гонки Байден обещал еще более жесткие меры — вовсе запретить новое бурение на федеральных землях — в «зеленый курс» Байдена, который должен вывести Штаты на нулевой (ох уж это обнуление) уровень выбросов к 2050 году, коптящие небо нефтяные вышки на федеральных землях не вписываются.

Отобрать подарки

Впрочем, нынешнее решение, выстрел все в то же небо, считают эксперты. Ведь речь идет не о действующей добыче, а перспективе, причем довольно далекой. Как пояснил «Эксперт-онлайн» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, Байден отменил решение Дональда Трампа касательно разработки нефти на девяти участках на территории Арктического национального заповедника дикой природы Аляски (Arctic National Wildlife Refuge, ANWR). Это решение было подписано буквально недавно, в декабре. Таким образом Трамп перед своим уходом решил сделать подарок нефтедобывающим компаниям, чьи интересы он активно продвигал все время своего президентства.

То, что подарок заберут обратно, не дав и ленточку развязать, сюрпризом не стало. Аукционы на получение лицензий на добычу сырья на этой территории должны были пройти 6 января, но не состоялись, так как уже было ясно, что Байден эти решения отменит. Компании, предвидя это, не спешили тратить деньги.

Получается, что нынешний жест нового главы Белого дома красивый, но ничего не меняющий. На текущей добыче в США решения по не поделенным участкам в любом случае не скажутся.

«Этот регион рассматривается как перспективный для отрасли, потенциальные запасы оцениваются в 11 млрд баррелей, но они не подтверждены», — поясняет Артем Деев, добавляя, что за последние 30 лет на этих территориях была пробурена только одна испытательная скважина, результаты бурения не были опубликованы. Хотя если бы там обнаружили нефть, цифры точно бы огласили.

Угроза безопасности

Мораторий на выдачу лицензий на бурение на федеральных участках будет действовать 60 дней. Во время этой паузы, как сообщает Reuters, профильные ведомства будут изучать правовые и политические аспекты программы предоставления земель.

Сами нефтедобывающие регионы уже обеспокоены этим. Они считают, что ограничения дорого обойдутся штатам, имеющим роялти со своих участков. И в целом оценивают действия нового президента США, как угрозу безопасности (пока, правда, только энергетической, но там и до национальной недалеко) самих США.

«Любые действия по ограничению нефтегазовой деятельности в Соединенных Штатах служат только для поощрения других стран, которые не разделяют нашу приверженность высоким экологическим стандартам, и подрывают энергетическую безопасность Америки», — прокомментировал действия администрации Белого дома президент Ассоциации нефти и газа Нью-Мексико Райан Флинн. По его словам, разработка нефти и газа на федеральных землях является важной частью экономики Нью-Мексико, и ограничение деятельности в регионе грозит потерей более 60 000 рабочих мест и 800 миллионов долларов, выделяемых на поддержку государственных школ, служб экстренного реагирования и оказания медицинских услуг.

Похожее заявление сделали и в Американском институте нефти (API). Президент института Майк Соммерс выразил мнение, что ограничения — это лишь вопрос «ввозной политики».

«Спрос на энергию будет продолжать расти - особенно по мере восстановления экономики - и мы можем выбрать производство этой энергии здесь, в Соединенных Штатах, или полагаться на иностранные страны, враждебные американским интересам», — заявил Соммерс.

При этом эксперты напоминают — Байден выступает против самой технологии фрекинга (гидроразрыва пласта), которая наносит большой вред природе. И даже в первых шагах американского лидера сланцевики уже видят будущую угрозу. Технически полностью запретить эту технологию вряд ли возможно — удар по производству нефти и газа в США будет слишком мощным, даже непоправимым. Но, по мнению Артема Деева, постепенно сворачивание проектов, сокращение инвестиций в нефть и газ в пользу развития ВИЭ гарантировано.

«Это, в случае, если Байден сможет реализовать свои намерения в полной мере, означает, что США покинут мировой список нетто-экспортеров нефти. Для ОПЕК+ и России это станет положительным моментом, так как позволит нарастить добычу и увеличить прибыль», — считает аналитик.

Президентский срок недолог

Впрочем, в том, что Байден нашел ту точку опоры, которая перевернет весь энергетический мир, уверены не все. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, администрация Байдена может и способна в какой-то степени сдержать расширение американской добычи, но на глобальном уровне США останутся крупнейшим нефтепроизводителем, и по мере восстановления стабильности на нефтяном рынке их позиции будут только укрепляться.

«Глобальные тренды развиваются за счет технологий и экономической целесообразности, так что в рамках президентского срока одной лишь политической волей переломить их практически невозможно, тем более в рамках американской политической системы сдержек и противовесов», — полагает эксперт, добавляя, что экологические инициативы Байдена вряд ли всерьез повлияют на ценовые условия на рынке нефти.

Заткнуть трубу

Если уж говорить о том, какие сигналы из США будут иметь громкий резонанс на глобальном нефтяном рынке, то более серьезным является вопрос взаимоотношений с Ираном и потенциал восстановления иранского экспорта в случае снятия санкций. Правда, этот вопрос одним росчерком пера Байдена не решается.

В текущей же обстановке гораздо серьезнее на нынешних объемах добычи нефти в США и развитии отрасли отразится решение Байдена о прекращении строительства магистрального нефтепровода Keystone XL. По нему нефть из канадской провинции Альберта должна была поступать на НПЗ в Техас и Луизиану. Мощность МНП планировалась на уровне 800 тысяч баррелей в сутки.

В Американском институте нефти решение Байдена назвали «значительным шагом назад» как с точки зрения экономического восстановления США, так и с позиции экологического прогресса.

«Трубопровод Keystone XL более 10 лет проходил всеобъемлющие экологические экспертизы, и сегодняшнее решение - пощечина тысячам профсоюзных работников, которые уже участвуют в этом безопасном и надежном проекте. Этот ошибочный шаг затруднит восстановление экономики Америки, подорвет энергетическую безопасность Северной Америки и обострит отношения с одним из величайших союзников Америки (Канадой)», — заявил Майк Соммерс.

В API отмечают, что с помощью «разумных правил» можно и выбросы сокращать, и отрасли не навредить.То есть, нынешние решения нового главы государства американским нефтяникам разумными не кажутся. А ведь президентство господина Байдена еще только стартовало. И нынешние обвинения его в угрозе энергетической безопасности, финансовому благополучию и глобальной расстановке сил — то еще начало.