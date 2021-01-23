«Казанова» — меньше, чем любовь, больше, чем преступление

В сериале «Казанова» мастерски сконструированный сюжет — сценарист Дмитрий Новосёлов сумел втиснуть в него сразу несколько линий, которые традиционно приковывают внимание зрительской аудитории. В первую очередь мы наблюдаем за действиями афериста, с легкостью и изяществом манипулирующего жертвами и одновременно — зрителями, вызывая наше искреннее сочувствие. Стоит задуматься, не становимся ли мы на сторону зла, как экранные жертвы его афер начинают нас убеждать: пережитое ими любовное приключение стоило ущерба, который они понесли. Исполнитель главной роли Антон Хабаров при этом мастерски балансирует на грани между образами криминального ловкача и героя-любовника.

Перевоплощение главного героя в разные ипостаси — отдельный аттракцион. В каждой серии он разыгрывает новый спектакль, мотивируя свое преображение желанием наиболее точно попасть в ожидания намеченной жертвы. И обходится минимальными средствами — слегка изменяет внешность: прическу, усы, бороду, очки, затем переодевается и выбирает другую речевую интонацию. Для зрителя он остается узнаваемым, и в то же время мы видим перед собой человека, который существует сразу в нескольких реальностях. В одной из них он преступник, всем остальным способам обогащения предпочитающий криминальный, и создатели сериала ясно дают понять: больше всего в преступлении главный герой любит не результат, а процесс.

Авторы сериала последовательно выстраивают ассоциативный ряд между его главным героем — Казановой и Остапом Бендером Ильфа и Петрова, который тоже ради достижения цели не чуждался брачных афер. На этот ассоциативный ряд работает и бросающееся в глаза внешнее сходство Антона Хабарова с одним из самых ярких исполнителей роли Остапа Бендера в кино — Арчилом Гомиашвили. Возможно, такое сходство объясняет, почему именно Антон Хабаров играет Казанову: не самый очевидный кастинг на роль покорителя женских сердец. Когда главный герой сам оказывается жертвой аферистов и лишается из-за их действий накопленных драгоценностей, мы видим финал, почти буквально заимствованный сценаристом из «Золотого теленка», в котором перебирающегося через границу Бендера обчищают румынские пограничники.

Параллельно в сериале развивается история Полины в исполнении Светланы Ходченковой — старшего лейтенанта с несложившейся личной жизнью. Она занимается расследованием дела Казановы, и на ее примере мы в очередной раз становимся свидетелями чудодейственной силы его мужского обаяния. После того как тот выбирает ее одним из объектов обольщения, вымотанная бытовыми и служебными трудностями старший лейтенант превращается из Золушки в принцессу — еще один классический поворот сюжета. Но сценарист на этом не останавливается и заставляет и самого Казанову испытать к старшему лейтенанту неподдельное чувство. Аферист теряет чувство опасности, начинает совершать иррациональные поступки и попадает в последовательность событий, которые приводят его в исходную точку судьбы: без денег и драгоценностей.

Создатели сериала не стали буквально пересказывать его историю и делать ставку на достоверность. Семидесятые в «Казанове» преображаются в почти мифологическое пространство беззаботного безвременья, населенного излишне доверчивыми людьми. Это время избыточного покоя, когда даже жертвы преступлений, пережившие материальные потери и сильнейшее разочарование, не жалеют о том, что с ними приключилось. Энергия того времени действует и на зрителей: они тоже, погружаясь в него, становятся слишком доверчивыми. Им становится доступен вкус счастья, приходящего с осознанием того, что все войны позади и впереди — только Олимпиада.

«Казанова» возвращает зрителям позабытую любовь к обаятельным мошенникам — персонажам, если и совершающим незаконные действия, то делающим это крайне избирательно, ставя при совершении преступления еще и сверхзадачу. Преступление перестает быть просто преступлением — оно начинает нести в себе высший смысл. Это может быть по меньшей мере справедливость, или мимолетная страсть — чувство, которым руководствовался в своих действиях советский Казанова. Сериальная индустрия за последнее десятилетие успела породить целую галерею амбивалентных персонажей: к ним сложно испытывать симпатию, но за ними любопытно наблюдать эпизод за эпизодом.

Эти герои верят в свои силы, полагаются на самих себя и не сетуют на судьбу, умея обернуть даже неблагоприятные обстоятельства в свою пользу. Они в состоянии не только добиваться поставленных перед собой целей в любых социальных условиях, но и балансируют своими действиями окружающий мир. Обходят закон, но делают это так, что зло, встречающееся на их пути, получает воздаяние, страждущие — утешение, а истинная добродетель — вознаграждение. В реальности все складывается почти всегда совсем иначе, но пусть хотя бы в кино будет именно так.