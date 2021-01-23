МИД РФ заявил о вмешательстве посольства США во внутренние дела России

Министерство иностранных дел России заявило, что посольство США в Москве «не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах».

«По сути, речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних. Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия. Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Руководству Посольства США предстоит серьезный разговор в МИД России», – говорится на сайте МИДа.

Сегодня, 23 января, посольство США в России осудило действия российских властей по отношению к протестам, организованным сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального. «Мы следим за сообщениями о протестах в 38 городах России, арестах более 350 мирных демонстрантов и журналистов. США поддерживают право всех людей на мирный протест, свободу слова. Шаги, предпринимаемые российскими властями, ущемляют эти права», – написала в своем твиттере пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

Вчера, 22 января, посольство США в России опубликовало список с местами и временем проведения несогласованных акций в российских городах 23 января. При этом посольство посоветовало своим гражданам держаться подальше от этих мест.

МИД России заявил, что «любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию».