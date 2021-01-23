За Навального не наваляли

Страсти по несанкционированному митингу, под названием «Свободу Навальному!», начали кипеть задолго до 23 января — объявленной даты его проведения. С момента задержания ФСИН оппозиционера, которое последовало незамедлительно по возвращении последнего в Москву, стало понятно: сторонники Навального, несомненно сделают, ответный шаг и он будет — на улицу.

Для этого шага у адептов опального политика были в руках все необходимые инструменты. В первую очередь, достаточно разветвлённая организаторская сеть региональных штабов, созданных ещё в период избирательной компании 2018 года, когда Навальный намеревался баллотироваться в президенты. Также присутствовали и медийные интернет-ресурсы, включая сайты самого оппозиционного блогера, с многомиллионной аудиторией, и наработанные технологии распространения информации, и навыки координации действий, и прочее. А теперь появилось и самое главное: повод всё это применить в деле. Переиначив цитату из книги Барбары Такман «Августовские пушки» («Август 1914») можно сказать: протестов кто-то хотел, протесты были неизбежны.

Дополнительно масла в огонь подлила и видео-публикация на канале Навального в You Tube про дворец под черноморским Геленджиком, который автор связал с президентом РФ. Данное видео увидело свет 19 января сего года и за считанные дни набрало около 60 миллионов просмотров. Этот медийный «выстрел» сообщил сторонникам оппозиционера лишний импульс к активным протестным действиям.

Достаточно хорошо понимая всё это, исполнительная власть загодя начала принимать превентивные меры. Роскомнадзор выпустил ряд официальных обращений, в которых призвал популярные соцсети не допускать и удалять публикации, с призывами принять участие в неразрешённой протестной акции 23 января. Позже данным ведомством были оштрафованы за неподчинение шесть интернет-ресурсов: ВКонтакте, Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter и You Tube. С предупреждением о запрете протестного митинга выступили также МВД и Генеральная прокуратура.

Но чем дальше шло время, тем яснее приходило понимание: предпринятые меры существенного влияния на ход событий оказать не смогут. Заявленный главой офиса («штаба») Навального Леонидом Волковым митинг продолжал готовиться, число намеревающихся принять в нём участие росло буквально с каждым часом, достигнув к «дню Х» десятков тысяч человек в одной только Москве. Стало понятно, что если власти намерены сдержать данное ими слово о недопущении несанкционированной акции, то действовать им придётся теперь уже совсем не предупредительными публикациями на сайтах ведомств. Настало время вводить в дело личный состав МВД и Росгвардии.

Ближе к вечеру 21 января последовали первые действия силовиков. В Москве были задержаны и доставлены в ОВД сотрудники навальновского Фонда борьбы с коррупцией (организация внесена Минюстом в список иностранных агентов) Любовь Соболь, Георгий Албуров и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Всем троим вменялись в вину призывы к несанкционированным массовым действиям. Позже Ярмыш за указанное деяние была арестована Савёловским судом Москвы на 9 суток. На следующий день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность), пообещав установить всех причастных к провокационным призывам прийти на митинг 23 января. Роскомнадзор сообщил о начале удаления соцсетями противоправного контента. Но видимо, на этом этапе сторонниками Навального всё основное в соцсетях уже было сделано.

Вечер накануне митинга обе стороны противостояния встретили в борцовской стойке. Следующий день обещал показать, насколько оправданной окажется серьёзность намерений каждой из них. Задачи их были ясны, цели определены. Предстояла работа, у каждого — своя.

Сам московский митинг 23 января начинался и проходил при небывалом количестве журналистов. Еще за час до официального начала мероприятия, когда собравшихся стало заметно прибывать, журналисты составляли едва ли не половину из них. Был создан такой заметный информационный повод, что для каждого, казалось, СМИ речь шла не о том, чтобы освещать или не освещать его, в принципе, а лишь о максимальности остроты материала и об эксклюзивности фото- и видео-кадров. Помимо этого, большое число собравшихся самостоятельно вело онлайн-трансляцию происходящего в личных блогах соцсетей.

Что же касается прошедшего поединка между властью и т.н. «несистемными» оппозиционерами, то вполне можно сказать, что он завершился, пожалуй, ничьёй. Штаб Навального всё-таки сделал то, что обещал — вывел протестующих людей на улицы в весьма немалом количестве, причём справился с этой задачей буквально за 5 дней. Совсем не исключено, что сделал он это не в последний раз.

Власть также, в общем, справилась со своей задачей. И хотя благословлённая Навальным из-за решётки акция и состоялась, несмотря на строжайшие запреты Генпрокуратуры, МВД и Роскомнадзора, но она прошла под полным, надо сказать, контролем правоохранителей. Намеченный марш от Пушкинской площади под стены Кремля не состоялся. Тысячи собравшихся протестующих не имели никого из вожаков, находящихся под арестами, и вероятно поэтому не совершили, за некоторыми исключениями, никаких масштабных противоправных действий. Тем не менее финал у митинга оказался отнюдь не мирным.

В целом несанкционированная акция в Москве 23 января подтвердила два постулата, исторически заслуженный и совсем новый: более или менее демократическое государство не обладает возможностями предотвращать крупные уличные акции, даже не разрешая их; у несистемной оппозиции нет не только идеологии и программы, но даже оригинальных неситуативных лозунгов.

Для наглядного представления о происходившем 23 января в центре Москвы обратимся к хронике событий.

12-00. За два часа до начала митинга полиция уже начинает проводить задержания среди собирающихся протестовать. Поочерёдно из толпы выхватываются то один, то другой сторонник Навального и уводится в полицейский автобус, которых на самой площади к этому моменту находится около 5 штук. Принцип отбора полицейскими задержанных остаётся, на сторонний взгляд, неясным.

13-15. Из громкоговорителя полицейского автобуса начинает беспрестанно доноситься обращение к собравшимся соблюдать социальную дистанцию и не собираться массово. Задержания продолжаются. К данному моменту на Пушкинской площади задержаны около двух десятков человек.

13-34. Люди продолжают прибывать, соседние с «Пушкой» улицы заполняются народом. В начале акции над толпой можно было заметить по меньшей мере один флаг с протестным лозунгом и флаг СССР. Теперь иных стягов, кроме 2-3 российских, никаких более не наблюдается. Большинство пришедших на протест — молодые люди, 18-25 лет.

13-49. В окрестностях Пушкинской площади «падает» сотовая связь, соединение с интернетом становится крайне слабым. В прилегающих к месту событий дворах жилых домов замечены многочисленные автобусы и грузовики с личным составом полиции, ОМОН. и Росгвардии.

13-51. Из проезжающих мимо автомобилей доносятся звуки клаксонов, которые можно расценить как поддержку водителями собравшихся. Сами же они начинают громко скандировать «Свобода! Свобода!»

14-00. Начало мероприятия. Протестующие начинают аплодировать, продолжая выкрикивать лозунги в поддержку Алексея Навального, политзаключённых, антипутинские лозунги. У тех, кто находится непосредственно возле памятника Пушкину, в руках появляются плакаты в поддержку Навального. С этого времени призыв полиции соблюдать дистанцию из-за опасности коронавирусной инфекции сменился на повторяющееся сообщение из громкоговорителя о незаконности проводимой акции, сопряжённое с требованием "покинуть место незаконного мероприятия".

14-30. Полиция блокировала проход на Манежную площадь по Тверской улице. Протестующие продолжают подходить со стороны Большого Путинковского переулка. К площади прибывают дополнительные автобусы с сотрудниками ОМОН.

15-00. Правоохранители вклиниваются в толпу около памятника Пушкину, производят задержания, отбирая у протестующих плакаты. Возникает потасовка, однако, после ряда задержаний, она скоро прекращается. Люди продолжает стоять на месте, выкрикивая лозунги. Обилие полицейских не позволяет участникам акции двигаться в какую-либо сторону.

15-30. На Тверскую улицу прибывают несколько тентованных грузовиков со служащими Росгвардии. Среди собравшихся слышны отдельные призывы «идти на Манежку», но они не приводят к конкретным действиям. Часть протестующих начинает покидать место акции.

16-00. Силами ОМОН и Росгвардии начинается вытеснение протестующих с Пушкинской площади. Толпа выдавливается по Тверской в сторону метро «Маяковская». Большой Путинковский, Настасьинский, Дегтярный переулки, а также прочие подходы к Пушкинской площади перекрываются гвардейцами. Задержания продолжают производится, более не вызывая ажиотажа среди собравшихся, включая журналистов. Все задержанные препровождаются в полицейские автобусы.

16-30. Рассеянные по Тверской демонстранты пытаются перекрыть проезжую часть. Полиция и Росгвардия достаточно быстро пресекают подобные попытки. Часть протестующих постепенно начинает покидать место событий. У станций метро «Пушкинская» и «Тверская» — пробка из людей. Вход в метро «Маяковская» вполне свободен.

Позднее протестующим удалось выйти на Бульварное кольцо и дойти до здания цирка на Цветном бульваре. Это события сопровождались уже более энергичными стычками с полицией.

Позднее того времени, когда корреспондент «Эксперт online» вел свой репортаж, согласно агентству ТАСС, акция потеряла мирный характер: «Как передавали корреспонденты ТАСС, — сообщило агентство, — во время несогласованных акций на Пушкинской площади, на Страстном и Цветном бульварах, на Трубной площади и рядом с СИЗО "Матросская Тишина" произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Полицейских и омоновцев избивали, срывали с них шлемы, кидали в правоохранителей снежки, бутылки, фаеры, петарды, куски льда. В ответ проводились жесткие задержания с применением специальных средств. Кроме того, участники незаконной акции перекрывали движение транспорта на Большой Дмитровке, на Страстном бульваре и на Садовом кольце».

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по фактам противоправных действий на несанкционированной акции в центре Москвы, в том числе о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Число задержанных, согласно данным проекта ОВД-инфо, превысило тысячу человек. Большинство задержанных подростков, как сообщил ТАСС со ссылкой на члена ОНК Москвы Марину Литвинович, были отпущены из отделений полиции, насилие к ним не применялось, при этом, по ее словам, они оказались в месте проведения акции случайно.