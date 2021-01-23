На Дальнем Востоке и в Сибири прошли митинги сторонников Навального

В городах Сибири и Дальнего Востока прошли несанкционированные митинги и шествия сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.

Первым городом, где состоялся митинг, стал Хабаровск – в 12:00 по местному времени (5:00 по московскому времени) протестующие вышли на главную площадь города. «РИА Новости» со ссылкой на мэрию Хабаровска сообщило, что в митинге приняло участие 250 человек. Затем жители города отправились в шествие по городу, в ходе которого силовики начали задержания его участников. Судя по видео с места событий, которое распространяется в YouTube и социальных сетях, в шествии по Хабаровску приняло участие более тысячи человек.

Во Владивостоке несанкционированный митинг начался в 14:00 по местному времени. «РИА Новости» со ссылкой на департамент внутренней политики Приморского края, сообщает, что митинге во Владивостоке приняли участие около 300 человек, в последующем шествии — около 500 человек.

Кроме того, митинги и шествия прошли в Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Иркутске, Якутске, Томске, Чите, Улан-Удэ, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге и Новокузнецке.

Ранее МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, которые были запланированны в Москве и других городах России на 23 января. Кроме того, Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несанкционированные митинги.

Вчера, 22 января, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста, которые были запланированы на 23 января.