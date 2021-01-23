Названы неочевидные симптомы, которые указывают на болезнь печени

Британские медики назвали неочевидные симптомы, которые указывают на болезнь печени. В частности, жировой гепатоз можно выявить, обратив внимание сразу на два признака – это хроническая усталость и боль в плече, передаёт Express.

При этом основным симптомам жирового гепатоза является производство печенью слишком большого количества жира или малой эффективностью его усваивает. При этом болезнь может проявляться болью в правой верхней части живота, но может в течение долгого времени не давать о себе знать.

Кроме того, специалисты указывают на необходимость обратиться к врачу, если человек страдает от ожирения, резистентности к инсулину или высокого уровня триглицеридов в крови.

По словам медиков, своевременность выявления жирового гепатоза очень важна, так как пациенты с этим диагнозом подвержены высокому риску развития цирроза печени, онкологического заболевания и недугов сердечно-сосудистой системы.

Ранее сообщалось, что известный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные причины развития онкологических заболеваний у человека.

По словам специалиста, прежде всего, рак провоцируют канцерогены, а самый большой и опасный из них – это табачный дым. А к онкологическим заболеваниям печени приводят инфекции. Речь идёт о гепатитах B и C.

