Pixar выходит в астрал

Каждая полнометражная премьера Pixar — самой успешной анимационной студии за всё время существования кинематографа — событие практически планетарного масштаба. А с тех пор, как Walt Disney Pictures приобрела студию у Стива Джобса (кстати ровно 15 лет назад, 24 января 2006 года был заключён договор о слиянии), конвейер Pixar практически без сбоев выпускает в свет шедевр за шедевром.

По меньшей мере уже два поколения привыкли, что пиксаровская трехмерная анимация (особенно та, что в полнометражном формате) говорит на языке, понятном любому ребенку старше шести лет, но по сути – по-взрослому. Не зря же герои вселенной Pixar, все эти игрушки, рыбки, монстры, автомобили обладают столь узнаваемыми человеческими чувствами, навязчивыми идеями, обаятельной самоиронией, меланхолией с фирменной пиксаровской экзистенциальной начинкой, адресованной тем, у кого самоирония, меланхолия и экзистенция уже отросли.

«Душа» — двадцать третья по счету полнометражная картина студии и четвертая полнометражная работа Пита Доктера в качестве режиссера («Корпорация монстров», «Вверх», «Головоломка») – даже превосходит своих предшественниц в верности курсу партии, то есть студии Pixar. Планка поставлена высоко как никогда. Впрочем, так душе и положено – возвышаться над всем сущим. На этот раз создатели с юмором и непринужденностью решили поведать многомиллионной аудитории о перипетиях жизни души до и после земного существования. И все это в ритме джаза.

Мировая премьера ленты состоялась в октябре 2020-го, а России вот только сейчас, в конце января. Сложно не подивиться попаданию картины в скорбную мировую повестку: 2021-й продолжает собирать коронавирусную жатву. Хотел или нет, Доктер в некотором смысле создал анимационный антидот для человечества, отравленного страхом смерти и неизвестностью перед будущим планеты.

Кто вы, Доктер?

Режиссер Пит Доктер — заядлый фанат аниме, он даже одно время работал с великим Хаяо Миядзаки. Сам себя Пит называет «малыш из Миннесоты, который любит рисовать мультфильмы», да и внешне он просто готовый мультперсонаж. Его родители музыканты: мать была учителем музыки, а отец директором хора в Нормандском общественном колледже. Обе сестры пошли по стопам родителей, а Пит с детства любил рисовать и придумывать истории. Он был одиноким и замкнутым ребенком, который держался в стороне от сверстников. После окончания школы Пит поступил в Миннесотский университет, где изучал философию и искусство.

Этот небольшой экскурс в биографию режиссера поможет понять, откуда ноги растут у «Души», в которой режиссер по обыкновению выступил и соавтором сценария. Протагонистом фильма Доктер сделал долговязого школьного учителя музыки Джо Гарднера, талантливого пианиста, мечтающего о карьере джазмена. Отец Гарднера тоже «болел» джазом, но был абсолютным бессеребренником. Поэтому мать, владелица ателье, отчаянно ненавидит пристрастие Джо к музыке, напирая на то, что нужно держаться за «нормальную» работу с соцпакетом и гарантированной пенсией. А Гарднер мечтает о другом. И вот однажды герою выпадает «джекпот»: его приглашают сыграть с легендарной группой в самом знаменитом нью-йоркском джаз-клубе. Но в шаге от вершины своих желаний наш герой оступается и падает в люк, ломает себе шею, а оттуда — прямиком на тот свет. Хлоп! И ты не на сверкающей сцене, в лучах софитов, а на узкой дорожке в небесах в одной очереди с другими умершими.

Нумерология числа 22

Так начинается жизнь Джо после смерти, в которой ему предстоит еще не раз умереть и родиться. Попав в бесформенный, еле проявленный и почти акварельный мир духов, наш новоиспеченный «умерший» становится свидетелем «кузницы» новых душ для телесного воплощения на Земле. В пространстве «до жизни» опытные кураторы закладывают в будущих людей таланты и основные интересы. В общем, лепят психологический портрет личности.

А вот что говорит сам Пит Доктер на эту тему: «Идея фильма появилась в 2015-м. Мои дети становились старше, и я задумался о том, что не все в их характерах — это приобретенные черты. Они будто родились уже во многом сформировавшимися личностями, будто их кто-то специально готовил к приходу в наш мир».

Ошалевший от скоропостижного ухода на пике своего счастья, угодивший в райский душеприемник Гарднер извивается подобно ужу на сковородке и… бежит от неизбежного слияния с вселенским светом. Ведь, сами понимаете, Джо совсем не до «того света» — сегодня вечером должно состоятся главное событие в его судьбе, которое он так и не пережил. В очередном порыве вернуться в стан живых, он сталкивается с душой по имени Двадцать Два, прекрасно знакомой с нюансами квантового перехода, а также прелестями и ужасами астрального мира. Вот уже много столетий Двадцать Два увиливает от земных воплощений.

Любопытно, что число «22» имеет особое значение в нумерологии. О его магическом смысле вам расскажет любой мало-мальски образованный эзотерик: это число свободы и последнего шага в пропасть, мудреца в облике дурака, познавшего этого мир. Едва ли Пит Доктер не в курсе, учитывая его наклонности к психологии и философии. Его маленькая полупрозрачная душа Двадцать Два временами напоминает капризного подростка-всезнайку, но по сути – это умница, уставшая от мирской суеты и желаний. Драматургическая коллизия мультфильма в сухом остатке укладывается в старый как этот мир гамлетовский вопрос: быть или не быть? Зачем снова и снова рождаться? Для чего? Не лучше ли повиснуть в пропасти небытия?

Ответ прост — играй джаз

Пиксаровцы и Пит Доктер в гениальной «Головоломке» уже отправляли нас в путешествие по темным глубинам человеческой психики, визуально исследуя причины возникновения эмоций и настроений. Теперь создатели «Души» задаются вопросом едва ли не кощунственным: что или кто делает нас – нами? А если в шекспировской дилемме выбирать «быть», то кем и как? Ответ Пита Доктера: играй джаз, найди свою искру и скользи по жизни. При этом не стоит фокусироваться на чем-то одном: на удовольствиях, семье, отношениях, призвании или долге. Абсолютно все имеет значение! В качестве квинтэссенции этого, для кого-то глубокого, для кого-то «глубокого» смысла авторы фильма подбросили зрителям притчу о молодой рыбке, мечтающей об океане, которая и не догадывается, что она уже в нем.

