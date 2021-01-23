Российский врач назвал самую опасную мутацию коронавируса

Российский врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин назвал самую опасную мутацию COVID-19. По его словам, она заключается в появлении у патогена устойчивости к иммунному ответу организма, пишет «Вечерняя Москва».

«Это как у ВИЧ, – пояснил специалист. – На ровном месте вирус вдруг может стать мало того, что более заразным, так ещё и более устойчивым, создавая новые защитные механизмы от антител».

При этом врач подчеркнул, что наиболее реален вариант, при котором коронавирус станет настолько заразным, что подхватить инфекцию можно будет после единичного контакта с другим больным.

«В таком случае вирус станет «диким», будет свободно распространяться в популяции и избавиться от него станет практически невозможно», – резюмировал Кондрахин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции заявил, новый штамм коронавируса, обнаруженный в декабре прошлого года на юго-востоке Англии, может быть не только более заразным, но и приводить к большей летальности.

«Сегодня меня проинформировали, что новый вариант, впервые выявленный в Лондоне и на юго-востоке Англии, не только быстрее распространяется, но и, согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности», – сказал глава британского Кабмина.

