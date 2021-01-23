Рубль и биржу потянули вниз не санкции

Вслед за долговым рынком продажи пришли и на валютный и фондовый рынки России.

Валютный рынок РТС опустился ниже отметки 1430 пунктов, индекс Мосбиржи снизился до 3375 пунктов. Стремительно дешевеют акции почти всех секторов и большинства российских компаний.

Бумаги газовых гигантов, например, опустились до уровней начала января. За акцию «Газпрома» сегодня дают уже менее 212 рублей, «Новатэк» подешевел до 1330 рублей за одну акцию.

Под сильным давлением находятся и акции банковского сектора, они также упали до уровней начала января - Сбербанк стоит 268 рублей за бумагу, хотя еще десять дней назад котировки поднимались выше 293 рублей. А вот нефтегазовый сектор пока выглядит заметно лучше, что, впрочем, объясняется динамикой нефтяных цен. Смесь марки Brent, напомним, с начала года резко выросла в цене и до сих пор стоит дороже 55 долларов за бочку.

Поводом для распродаж наблюдатели называют ухудшение геополитической ситуации и возросшие санкционные риски. И эти факторы действительно имеют место быть. В четверг Совет Европы принял достаточно жесткую резолюцию в отношении России, которая включает также и блокировку строительства «Северного потока — 2».

Кроме того, в западных СМИ, в частности Washington Post и Bloomberg появились публикации со ссылкой на источники о том, что новый президент США Джо Байден готовит новые ограничительные меры в отношении России, а Джанетт Йеллен в случае утверждения ее на пост министра финансов намерена строго претворять в жизнь санкции против России. «Я беру курс на строгое соблюдение санкций против российских деятелей», — цитирует Йеллен репортер Bloomberg Салеха Мошин в своем твиттере.

На первый взгляд действительно может показаться, что продажи на российском рынке - это исключительно следствие описанных выше факторов, ведь внешний фон достаточно оптимистичен - фондовые индексы в США обновили рекорды.

Однако в сущности дела обстоят несколько иначе. Рост западных индексов в последние дни обеспечило ралли в бумагах технологического сектора, которые имеют самый высокий вес в индексах и могут легко двигать его вверх даже при падении большинства акций в других секторах. Именно это и происходит.

То есть, бумаги почти всех секторов на американском рынке, за исключением хайтека, довольно сильно падали в цене. Это касается нефтесервисных компаний, авиакомпаний, банков и акций других, в основном — так называемых циклических компаний, в которым относится и большинство эмитентов на Московской бирже.

Иными словами, сейчас на мировых рынках наблюдается локальная смена тенденции, и российский рынок является ее частью, а санкционная риторика лишь добавляет красок и несколько усиливает негативный фон.

На валютном рынке России пока особой паники не наблюдается. Торги пары доллар/рубль закрылись в пятницу на отметке в 75,3 рубля, но при этом еще в четверг пара тестировала локальные минимумы на отметке 73,2 рубля. Вполне возможно, относительная устойчивость национальной валюты связана с периодом налоговых выплат, пик которого приходится на 25 января. Очевидно, экспортеры в последние дни продавали валютную выручку, что оказывало поддержку рублю.

При этом нельзя не отметить, что валюты других emerging markets демонстрирую в целом схожую динамику, что еще раз подтверждает мнение о том, что санкционная угроза не является главным драйвером на российском рынке.

