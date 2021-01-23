Суд в ФРГ назвал карантинные меры антиконституционными

Суд в немецком городе Веймар, рассматривая дело о нарушении коронавирусного карантина местным жителем, оправдал его, охарактеризовав карантинные меры в целом как «катастрофичное ошибочное решение» и признал их противоречащими Конституции ФРГ, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Focus Online.

В 19-страничной мотивировочной части судебного решения говорится о том, что ограничения контактов в целом являются «противозаконными, нарушающими табу и обеспечение неприкосновенности человеческого достоинства». Судьи заявили, что политики подрывают основы общества и недопустимым образом ограничивают основные свободы, что ведет к «драматическим последствиям для всех сфер жизни человека».

В своих благонамеренных действиях власти основываются на неверных предположениях, сказано в обосновании судебного решения.

Гражданин, по мнению властей, нарушил коронавирусные правила весной прошлого года, когда, как посчитал суд в Веймаре, в Тюрингии и Германии не было чрезвычайного положения и не было угрозы коллапса системы здравоохранения. В этой связи государство не было вправе объявлять локдаун и приводить в жизнь «масштабные и далекоидущие ограничения основных прав», говорится в мотивировочной части решения.

По мнению издания данное решение суда ставит под сомнение все меры правительства ФРГ и властей германских регионов по борьбе с пандемией коронавируса.