Тренды в образовании на 2021 год

О том, почему классическая школа больше не работает и какие тренды ждут рынок образования в 2021, рассказывает основатель и CEO международной образовательной платформы Lectera.com Мила Семешкина.

Bite-size learning вместо учебы от звонка до звонка

Развитие технологий и сокращение жизненного цикла профессий привели к устареванию классической модели образования «школа-университет». Ей на смену пришла концепция bite-size learning — фокусное и динамичное обучение в минимальные промежутки времени в комфортном для себя ритме. Истоки этого метода уходят в исследования работы человеческого мозга. Как известно, новая информация воспринимается лучше всего в течении первых 20 минут, а максимальный уровень концентрации приходится на первые 5-8. Соответственно, в диапазоне стандартного урока длинной в 60-90 минут внимание значительно снижается.

Bite-size learning можно назвать одним из наиболее удачных подходов, решающих проблему рассеянного внимания учеников. При учебе «малыми порциями» создаются модули длинной до 15 минут с использованием различных инструментов (видео, блоги, игры) и тестов. На выходе человек получает конкретную и целевую информацию, тем самым значительно экономя собственное время. Кроме того, все модули можно изучать повторно, а объединенные вместе они могут использоваться для знакомства с обширными темами и давать более развернутое представление об изучаемом предмете лучше, чем традиционные линейные презентации. Еще один плюс – для прохождения курса можно использовать не только рабочий компьютер, но и обычный смартфон. Таким образом, во время завтрака за чашкой кофе вы без труда можете пройти краткий обучающий блок.

Высокая скорость обучения

Всего какие-то 20—30 лет назад, получив профессию, можно было планировать свою карьеру и быть уверенным, что в ближайшие годы в ней ничего не изменится. Сегодня такая ситуация практически невозможна: уходят в прошлое не только целые специальности — структура самих профессий меняется с огромной скоростью. И мир продолжит ускоряться. Времени на неспешное развитие не остается. Единственный выход – переобучение в максимально короткие сроки. Востребованным станет формат интенсивного точечного обучения с использованием цифровизации – например, чат-ботов и искусственного интеллекта. Они способны проводить в том числе и образовательные марафоны в сжатые сроки, отслеживать качество усвоения новых знаний, формировать отчет по итогам обучения.

Гибкий формат обучения

В настоящее время любое учебное заведение должно предлагать своим ученикам выбор, быть гибким по отношению к ним. Мы больше не можем существовать в жестких рамках классического образования XX века. Принятые ранее программы с фиксированным количеством учебных часов, отведенных на каждый предмет, незаметно отходят в прошлое. Студентам необходимо давать право выбора, на каких предметах фокусироваться, а в какие погружаться не так сильно. Персонализированный подход позволит увеличить мотивацию каждого отдельно взятого человека, позволит ему контролировать процесс обучения и отслеживать собственный прогресс в учебе, что в свою очередь положительным образом скажется на ответственности и вовлеченности в программу уроков. Гибкость распространяется и на систему обучения, недаром все больше университетов в мире смещаются в сторону гибридных схем обучения, когда студенты сначала самостоятельно изучают теорию на платформе, а живые лекции посвящаются обсуждению пройденного материала, конструктивным дискуссиям, разбору конкретных кейсов, групповым заданиям и презентациям. Этот тренд в ближайшие годы будет только укрепляться.

Прикладной характер обучения

Развитие цифровых технологий, с одной стороны, открывает новые возможности, с другой – ставит перед нами новые вызовы. Чтобы оставаться в тренде, быть эффективным и востребованным специалистом, необходимо постоянно учиться и развиваться. При этом если еще пять-десять лет назад ВУЗы оставляли за собой право дать студентам лишь теоретические знания, перекладывая эмпирику на плечи работодателей, то сегодня ситуация существенно поменялась. Классического образования уже недостаточно, поскольку появляются новые требования, специальности, меняются технологии и процессы. В итоге современные работодатели все больше интересуются компетенциями, а не традиционными степенями кандидатов. Следовательно, от образовательных учреждений ждут упрощения процесса освоения студентами новых прикладных навыков.

Фокус на прокачке определённых навыков

Поколение миллениалов и Z, привыкшее к персонализированным сервисам Apple Music и Netflix, уже не хочет взаимодействовать со стандартизированными образовательными сервисами, рассчитанными на среднестатистического пользователя, и в этом контексте первую скрипку начинает играть кастомизация. Обучение от обязательного постепенно трансформируется в добровольное. Студенты будут сами решать, какие навыки им необходимо развивать. Образовательные платформы и университеты уже сейчас активно стараются найти новые пути персонализировать учебный контент, перестроить академическую и карьерную поддержку, чтобы она соответствовала групповым и индивидуальным запросам студентов.

Данный тренд имеет и экономическую целесообразность: чем больше предметов будет предложено студентам для осознанного выбора, тем меньше будет человек, приходящихся на одного педагога, а чем больше в учебном плане появится внеурочных семинаров и занятий, выбранных студентам по собственному желанию, а не принуждению, тем выше будет степень их удовлетворенности образовательным процессом.