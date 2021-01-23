В чем сила Instagram?

Instagram уже давно создал среду, которую невозможно игнорировать. Внутри нее можно реализовывать не только личные, но и бизнес-проекты.

Для этого нужно знать правила, по которым она существует. Это и особенности поведения всемогущего алгоритма, который так или иначе вмешивается в жизнь всех аккаунтов, в первую очередь, выбирая те или иные посты для показа в пользовательской ленте, и поведение аудитории, которое несколько отличается от ее поведения в других виртуальных средах. Книга Зарины Ивантер не только очень подробно разбирает эти особенности, но и предлагает несколько стратегий, позволяющих учитывать не только внешние факторы, но и внутренние: не обязательно всем выкладывать селфи в каждом посте. Главное — видеть цель своих действий: найти в бесконечном океане социальной сети тех, кто нужен тебе, и тех, кому нужен ты. Эта и без того сложная задача только усложняется с постоянным увеличением числа пользователей, но и методы поиска аудитории становятся все более совершенными.

Instagram — почти неисчерпаем по тем возможностям, которые можно реализовать внутри этой сети. Но фокус книги Зарины Ивантер — бизнес-практики: у тебя есть продукт, который ты можешь предложить своей аудитории, и если ты уверен в его качестве, то сумей о нем рассказать.

Прежние модели продвижения товаров, в рамках которых самой успешной рекламной компанией становилась самая громкая, или другими словами, та которая охватывала максимальную аудиторию, уже не эффективны. В новых моделях продвижения товаров на смену охватам — как основному качественному показателю пришло таргетирование: предлагать товар имеет смысл прежде всего тем, кто уже по каким-то косвенным признакам выказал в нем заинтересованность. Еще один важный принцип — за каждым продуктом должна быть видна личность его создателя. Человеку нужен человек. Обмен денег на товар это не просто экономическая операция, это форма общения. Это то чему нас учит Instagram. Это то, что нам очень подробно объясняет книга Зарины Ивантер.

Зарина Ивантер. Продающие тексты в Instagram. Как привлекать клиентов и развивать личный бренд на глобальной вечеринке — Москва: Альпина Паблишер, 2021. — 130 с.