В Госдуме предложили сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги

Депутат нижней палаты российского парламента Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается ввести уголовное наказание сроком до 5 лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги и до 10 лет лишения свободы – за их склонение к организации массовых беспорядков.

Законопроектом предполагается внесение изменений в статью 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»).

В пояснительной записке к данному законопроекту отмечается, что согласно действующему законодательству за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях или шествиях предусмотрена лишь административная ответственность, передаёт РИА Новости.

По его мнению, если за это будет наступать уголовная ответственность, то в ходе предварительного расследования будет собираться вся информация, что позволит найти и наказать реальных организаторов таких мероприятий, а не стрелочников.

Марченко предлагает за вовлечение подростков в незаконные митинги наказывать ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, арестом от 4 до 6 месяцев или лишением свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, депутат Госдумы предлагает наказывать за призывы подростков к массовым беспорядкам или к участию в них ограничением свободы до 4 лет, принудительными работами на срок до 5 лет или лишением свободы до 5 лет.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста, которые запланированы на 23 января в поддержку арестованного политика Алексея Навального.

«По результатам проверки размещённых в средствах массовой информации многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 2 статьи 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей»)», – говорится на сайте ведомства.

Данная статья предусматривает наказание штрафом в размере до 100 тыс. руб., либо обязательными работами на срок до 440 часов, либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо принудительными работами на срок до 3-х лет.

