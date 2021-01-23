В Москве начались задержания участников митинга сторонников Навального

В Москве на Пушкинской площади собрались сторонники оппозиционного политика Алексея Навального. Полицейские начали задержания участников несогласованной акции, сообщает «РИА Новости». Полиция через громкоговоритель предупреждает участников акции о необходим соблюдения социальной дистанции, использования масок и перчаток, а также о том, что акция не согласована.

Ранее сообщалось, что в городах Сибири и Дальнего Востока прошли несанкционированные митинги и шествия сторонников Навального.

Митинги и шествия прошли в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Иркутске, Якутске, Томске, Чите, Улан-Удэ, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге и Новокузнецке.

Ранее МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, которые были запланированных в Москве и других городах России на 23 января. Кроме того, Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несанкционированные митинги.

Вчера, 22 января, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста, которые были запланированы на 23 января. Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних).