В России выявили за сутки менее 21 тыс. случаев заражения COVID-19

Согласно данным оперативного штаба, в РФ за последние сутки выявили 20 921 новых заболевших. Всего к утру 23 января общее число инфицированных COVID-19 в нашей стране составило 3 698 273.

За время пандемии от коронавируса в РФ излечилось 3 109 315 (+27 779) человек, активных случаев — 519 987. Жертвами инфекции в нашей стране за всё время пандемии стали 68 971 человек — 559 за последние сутки.

В антирейтинге новых заболевших лидирует Санкт-Петербург — 3056. Далее по заболевшим следуют Москва (+2668), Подмосковье (+1121), Нижегородская область (+487) и Свердловская область (+390).

Ранее сообщалось, что российский врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин назвал самую опасную мутацию COVID-19. По его словам, она заключается в появлении у патогена устойчивости к иммунному ответу организма.

«Это как у ВИЧ, – пояснил специалист. – На ровном месте вирус вдруг может стать мало того, что более заразным, так ещё и более устойчивым, создавая новые защитные механизмы от антител».

При этом врач подчеркнул, что наиболее реален вариант, при котором коронавирус станет настолько заразным, что подхватить инфекцию можно будет после единичного контакта с другим больным.

«В таком случае вирус станет «диким», будет свободно распространяться в популяции и избавиться от него станет практически невозможно», – резюмировал Кондрахин.