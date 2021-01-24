Египет зарегистрирует «Спутник V»

Министр здравоохранения Египта Хала Зайд заявила, что ее страна намерена в ближайшие дни зарегистрировать три вакцины от коронавируса, в том числе российскую «Спутник V», сообщает «РИА Новости».

«Мы начали предпринимать шаги по регистрации трех вакцин – китайской, британской и российской. В ближайшие дни мы получим новые партии вакцин, будут зарегистрированы новые вакцины», – сказала Хала Зайд на пресс-конференции. По ее словам, власти заключили контракты на поставку 100 миллионов доз различных вакцин. Кроме того, министр объявила о начале национальной кампании по вакцинации с 25 января.

В пресс-службе посольства России заявили о готовности к поставкам вакцины «Спутник V» в Египет, а также о возможности передачи технологий ее производства для выпуска вакцины в этой стране.

По данным минздрава Египта, в стране зафиксированы более 161 тысячи случаев коронавируса, выздоровели более 126 тысяч человек, скончались 8902 пациента. В ночь на воскресенье минздрав сообщил о 680 новых случаях заболевания и 49 скончавшихся от него.

Ранее сообщалось, что правительство Пакистана одобрило экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории. Кроме того, местная фармацевтическая компания получила добро на импорт и распространение данного препарата. До этого власти Пакистана также разрешили экстренное применение вакцин AstraZeneca и Sinopharm.

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник V», разработанная в рекордные сроки, работает гораздо лучше, чем предполагалось – она эффективна на 91,4%. Всего на три дня позже начала вакцинации у нас в стране, западные коллеги объявили об окончании работы над не менее эффективной вакциной Pfizer-BioNTech.