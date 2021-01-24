Ещё одна страна одобрила применение российской вакцины «Спутник V»
Правительство Пакистана одобрило экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории. Кроме того, местная фармацевтическая компания получила добро на импорт и распространение данного препарата, передаёт РИА Новости.
По данным агентства, которое ссылается на местные СМИ, официальный представитель Пакистана рассказал, что на встрече, организованной и проведенной регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), «Спутник V» получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях.
Таким образом, российская вакцина стала третьим препаратом, одобренным для использования в этой стране. Ранее власти Пакистана также разрешили экстренное применение вакцин AstraZeneca и Sinopharm.
Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник V», разработанная в рекордные сроки, работает гораздо лучше, чем предполагалось – она эффективна на 91,4%. Всего на три дня позже начала вакцинации у нас в стране, западные коллеги объявили об окончании работы над не менее эффективной вакциной Pfizer-BioNTech.
Все ждали этого момента в надежде обезопасить своих близких и покончить с опостылевшим вирусом – цель вакцины и заключается в прекращении пандемии. Но «розовые очки» придётся снять, так как вирус останется с нами, скорее всего, навсегда, а с вакциной еще много сложностей. И дело далеко не в ее эффективности, а в логистике и экономических издержках.
Главная проблема, с которой придется столкнуться – дисбаланс экономического развития стран мира. Другими словами, пандемия не закончится везде одновременно – первыми станут богатые страны и страны-разработчики вакцины. Хотя испытания «Спутника V» проходят в Беларуси, Аргентине, Венесуэле и ряде других развивающихся стран, когда дело дойдет до реальной массовой вакцинации, они останутся позади.
Подробно об этом читайте в нашем материале «Вакцина и мир».