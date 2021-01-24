Facebook заблокировал Рогозина на сутки

Facebook заблокировал аккаунт гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла США в России Майкла Макфола, сообщило «РИА Новости».

«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер», — заявил агентству Рогозин.

«А вот на это я не могу не реагировать. Бывший посол США в России Майкл Макфол в своем Твиттере приветствует некую «Свободную Навальнию». Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали "бензоколонкой", теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. Мда. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте. А в делах нашей страны мы сами разберемся», – написал Рогозин в Facebook.

Вчера, 23 января Макфол высказался в поддержку прошедших в городах России несанкционированных акций протеста опубликовал твит на русском языке: «Граждане России сегодня, молодцы!». Твит, в котором Макфол, приветствовал «Свободную Навальнию», был удален автором. Затем в твиттере даже завязался диалог между Рогозиным и Макфолом, который не удален на данный момент.