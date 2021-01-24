Израиль закрывает въезд в страну из-за коронавируса

Кабинет министров Израиля одобрил почти полное закрытие аэропорта Бен-Гурион с 26 до 31 января из-за опасений по поводу ввоза в страну быстро распространяющихся или устойчивых к вакцинам вариантов коронавируса, сообщает издание Times of Israel.

В решении правительства говорится, что всем иностранным самолетам будет запрещено заходить в небо Израиля или приземляться в аэропорту Бен-Гурион. Исключения будут сделаны для грузовых самолетов, самолетов аварийной службы и самолетов, которые пересекают воздушное пространство Израиля без приземления. В документе также говорится, что вылетающие рейсы будут ограничены теми, кто путешествует для лечения, основной работы, судебных разбирательств, похорон родственника и путешествий из одного места жительства в другое. При этом директор Минздрава может делать исключения по гуманитарным или «особо личным» причинам.

«Мы герметично закрываем страну. Буквально на этой неделе, во время «закрытия неба», мы вакцинируем еще миллион израильтян», – сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.

Ранее главный врач национальной программы по борьбе с коронавирусом Орли Гринфельд заявил, что в Израиле были обнаружены британские и южноафриканские штаммы коронавируса. А координатор правительства Израиля по борьбе с коронавирусом Нахман Эш заявил на прошлой неделе, что британский штамм составляет 30-40 процентов новых случаев заражения и, как ожидается, в ближайшие недели станет доминирующим в стране.