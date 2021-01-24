Коронавирус в России: новых заболевших вновь более 21 тыс.

В России за последние сутки выявили 21 127 новых заболевших коронавирусом, передаёт оперативный штаб. Тем самым, число заразившихся за 24 часа вновь вернулось к показателю, превышающему 21 тыс. Напомним, 23 января заболевших COVDI-19 было 20 921. Всего к утру воскресенья, 24 января число инфицированных в нашей стране составило 3 719 400.

За время пандемии коронавируса в РФ справились с этим недугом 3 131 760 (+22 445) человек, активных случаев — 518 178. Жертвами COVID-19 РФ за весь период эпидемии стали 69 462 человек, из них 491 - за последние 24 часа.

По числу новых заболевших в лидеры вновь выша Москва - в российской столице за сутки выявили 3069 случае ковида. На втором месте Санкт-Петербург (+2929). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+1134). Далее следуют Нижегородская область(+489) и Свердловская область (+392).

Ранее сообщалось, что заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что перенесшие коронавирус могут не прививаться от COVID-19 минимум до осени.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова также отмечала, что переболевшим коронавирусом не стоит торопиться с прививкой. Сославшись на научные исследования, она напомнила, что хотя после выздоровления уровень антител в организме постепенно снижается, это не означает полную потерю клеточного иммунитета или клеточной памяти. А повторное заражение, по словам Голиковой, встречается достаточно редко.

