США направили авианосную группу в Южно-Китайское море

США направили авианосную ударную группу во главе с эсминцем «Теодор Рузвельт» в Южно-Китайское море, сообщает японская газета Japan Times.

В воскресенье Индо-Тихоокеанское командование США сообщило, что авианосная ударная группа «находится на плановом развертывании в составе 7-го флота США для обеспечения свободы судоходства».

По информации газеты спутниковые снимки и веб-сайты слежения показали, что ударная группа пересекла пролив Баши между Тайванем и Филиппинами.

Днем ранее Китай у отправил 13 боевых самолетов в воздушное пространство Тайваня, который развернул системы ПВО и поднял в воздух свою авиацию. В числе китайской авиагруппы были восемь бомбардировщиков H-6K (способных нести ядерное оружие), четыре истребителя J-16 и один патрульный противолодочный самолет Y-8.

Официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс назвал действия Китая «продолжающимися попытками КНР запугать своих соседей» и пообещал оказывать дальнейшую военную помощь Тайваню. «Мы настоятельно призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и вместо этого вступить в конструктивный диалог с демократически избранными представителями Тайваня», – сказал Нед Прайс.

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 46-го президента США Джо Байдена, на которую был впервые с 1979 года был приглашен официальный представитель Тайваня Сяо Мэйцзинь. В 1979 году США прекратили официальные дипломатические отношения с Тайванем, но при этом продолжали оказывать ему военную поддержку.