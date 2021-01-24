«Тик-ток» на улицу не вышел

Факты

Подведем итог на вечер 23 января. Конвертация «миллиарда просмотра хештегов» в самой молодежной из соцсетей в реальную численность протеста ничтожна. По стране – 130-150 тысяч митингующих. В Москве 8-15 тысяч человек. К счастью, это немного с точки зрения опасений и потенциала. К сожалению, это внушительно в контексте общих протестных настроений, сформированных большей частью не реальным запросом к власти, а манипуляцией и пропагандой.

Вне зависимости от реальной численности на улицах, политический сезон ярко открыт «виртуальной победой» в интернетах. Источники, впрочем, говорят, что цифры просмотров и хештегов частично накручены (как накручивались и ранее), но их число все равно значительно. Провластные источники, официальные и неофициальные, помогли раскрутке медийного повода. Медиа-звон нивелирует малочисленность январского выхода на улицы.

Число протестующих не сравнимо с резонансными точками протеста последнего десятилетия. Но география широка. С мест сообщают, что «возбудились» даже небольшие города и поселения, пусть с мизерным представительством протестующих. Есть мнение, что в протесте до трети «новичков».

Ядро протеста – молодые люди 25-35 лет. Есть школьники, много студентов, но средняя температура не в их пользу. Совсем юных протестантов вывести на улицы в массе не удалось. Впрочем, ситуация по городам разница. Тон митингам задавал студенческий Владивосток, в дальнейшем количество детей в других точках было не столь превалирующим. Есть мнение, что в ядре профессиональные протестанты, как раз бывшие студенты.

Яркое выступление отдельных регионов. В топе – Владивосток и Петербург, с многочисленными митингами и очевидной агрессией к полиции. В этом ряду также Краснодар, Екатеринбург, Иркутск. Ярко засветился Дальний Восток, на Урале – только Екатеринбург, в центральной полосе – глухо. В целом две корреляции: массовость соответствует активности местных штабов Навального и общей ситуации с коронакризисом и уровнем жизни. Владивосток – это множество студентов со всего Дальнего Востока. Петербург – катастрофа с коронавирусом и ЖКХ, откровенное неприятие губернатора.

В целом

Мирный протест, но чересчур много прецедентов агрессии и эскалации насилия, которые основная масса протестующих не успевает остановить. Опять же тон задал Владивосток. Впереди дети, сзади массовка забрасывает полицию снежками и предметами. Всего этот кейс повторился ещё дважды. Возможно, не хватило детей. Драки с полицией: Улан-Уде, Оренбург, Якутия (при минус 51 градусе), две столицы. Снежки летели повсеместно. Были истории откровенных провокаций силовиков. Были попытки вытолкнуть митингующих на дороги (теперь это уголовка).

Полиция на удивление вела себя очень спокойно – ожидания были другие. По традиции, объясняли протестующим права, выдергивали и задерживали самых активных и буйных. Нигде полиция не стала зачинщиком побоища или беспорядка. Похоже, за этот день силовикам стоит сказать «спасибо» и достойно оценить их работу. Интересно, что, похоже, единых указаний по регионам не было: в каждом субъекте сами определяли уровень жёсткости в отношении протестующих. И ведь справились.

Слово за судьями. На видеокадрах были очень жёсткие нападения на полицейских. Агрессоров задерживали, и сейчас наверняка их ждут значительные сроки заключения. На общем фоне 23 января они не должны удивлять или возмущать – все заслуженно. Мы подошли к водоразделу: либо массовые уголовные приговоры, либо дискредитация власти и распринтованных суровых законов. К сожалению, шлейф от этих приговоров растянется на весну. В этом и был замысел – поддержать оппозиционную повестку.

Москва

Здесь — очень скромное число активистов. Быстро мирная акция переросла в побоище с полицией. Кажется, только в двух столицах протест приобрел действительно радикальный градус. Как сообщают очевидцы, в протесте работают агрессоры группами и квадратами, с координаторами и боевиками. В целом градус противостояния средний, но отдельные события разят агрессией, которой не замечали в прежние годы.

Очень кровавые нападения на полицию. Водителю разбитого у Трубной площади автомобиля с мигалкой выбили глаз. Избили протестующего против Навального. Хотя в целом толпа старается быть мирной и повторять белорусский протест. Но не получается. Часть настроена на быструю радикализацию и красивую картинку для СМИ.

В Москве больше всего задержанных – на 20 часов было уже около 1500 тысяч. Под вечер у «Матросской тишины» полиция начала работать откровенно жёстко, но и в оппонентах у них остались профессиональные и агрессивные протестанты. В Петербурге, к слову, также силовики начали работать жёстче, когда основная масса мирных граждан разошлась, а провокации участились.

Лозунги и лидеры

Какафония из интеллектуальной пустыни. Похоже, единой программы не было. Люди выходят против всего плохого за все хорошее, и ещё Навального бы освободить. Есть нотка белорусского протеста, несколько раз по стране взмывают красно-белые полотнища и звучат соответствующие речевки. Где-то пытаются прыгать, где-то кричат что-то бандеровское, но в целом все адаптивно ситуации: подходит полиция – «позор, позор», нет полиции – смесь из Путина, Навального и России будущего.

Лидеры: полное отсутствие – и не сказать, что в них не ощущается необходимости. Боёвка живёт по своим законом, но организации мирным гражданам сильно не хватает, в том числе в контексте аккомпанемента и тем для скандирования. Москва, Питер: никто из лидеров столичной богемы улицей не обласкан и славы ораторов не снискал. Во Владивостоке, правда, был замечен Дудь.

Постфактум

Счастье:

- «На улицу не вышел тик-ток».

- Не удалось пролить кровь и найти сакральную жертву.

- Ни в одной точке России протест не продлился на ночь.

Запрос:

- Хотим отчёт власти за работу с молодёжью после 2018 года.

- Нужны энергичные действия в духе золотой середины между политикой апатичной и репрессивной, способные противостоять отечественной инфраструктуре возгонки протеста от Навального или любых иных лиц.

- Пора задать ряду соцсетей вопрос о соответствии деятельности законам РФ.