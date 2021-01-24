В Китае спасли 2 горняков после двух недель пребывания под землей

В Китае подняли на поверхность еще двух шахтеров, оказавшихся в ловушке в течение двух недель после взрыва на золотодобывающей шахте в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает информационное агентство Синьхуа. Таким образом, общее число спасенных горняков составило 11 человек, а под землей находятся еще 10 шахтеров.

Авария на золотодобывающей шахте Хушань в городе Цися произошла 10 января – взрыв вызвал обвал, который заблокировал 22 шахтера на глубине 600 метров под землей. Для проведения спасательных работ находятся были привлечены 633 человека и 407 единиц техники. В настоящее время один горняк считается погибшим.