В Нидерландах полиция с помощью водометов разогнала акцию протеста

Нидерландская полиция применила силу для разгона протестующих против правительственных мер по борьбе с коронавирусом в Амстердаме и Эйндховене, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на местное издание NL Times. По его данным, демонстранты начали кидать в полицейских петарды. В ответ силовики использовали водометы и дубинки, а в Эйндховене и слезоточивый газ. Несколько десятков демонстрантов были задержали.

В Нидерландах до 9 февраля продлен локдаун, который действует с середины декабря. В стране не работают рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, спортзалы, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны. С 21:00 до 04:30 действует комендантский час – на улицах нельзя находиться без веских причин.

17 января полиция Амстердама применила водометы для разгона антиправительственной акции протеста. Претензии властей к демонстрантам были связаны с тем, что они не соблюдали социальную дистанцию, обязательную из-за распространения коронавируса.

На фоне общественного недовольства, вызванного скандалом с детскими пособиями, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал официальное прошение об отставке королю Виллему-Александеру после скандала с детскими пособиями.

В декабре 2020 года нидерландские налоговые органы по ошибке обвинили свыше 9 тысяч семей в мошенничестве с целью получения детских пособий. Впоследствии выяснилось, что речь шла не о мошенничестве, а о предоставлении неправильно заполненных справок. Однако налоговики обязали некоторые семьи вернуть в казну полученные пособия начиная с 2012 года.

После этого двадцать семей подали в суд на национальное правительство, обвинив его в халатности, а конкретных госслужащих, депутатов и судей в нежелании прийти на помощь оказавшимся в трудном положении соотечественникам. Несмотря на то, что кабинет министров принес официальные извинения и распорядился выделить потерпевшим более 500 млн евро (каждая семья получила до 30 тысяч евро), замять скандал не удалось.