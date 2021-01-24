В США восхищены новой версией внедорожника УАЗ «Патриот»

В США восхитились новой версией российского внедорожника УАЗ «Патриот», которую в этой стране будут продавать под брендом Bremach Taos.

В частности, автомобильный портал HotCars назвал наш внедорожник «исключительным автомобилем 4x4, который не только доступен по цене, но и надёжен», передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что машина оснащена высококлассными функциями, как правило, встречающиеся исключительно в роскошных внедорожниках, которые стоят в разы дороже российского конкурента, передаёт РИА Новости.

Например, как подчёркивают эксперты мнению HotCars, американская версия УАЗ «Патриот» компактна и построена как танк. При этом вызывает восхищение то, что Bremach Taos с впечатляющим дорожным просветов в 21 см способен проходить водные преграды до 50 см.

Кроме того, российский внедорожник полностью ориентирован для езды по бездорожью. Водитель здесь не найдет элементов роскоши в салоне. Однако американский вариант всё равно доработали для большего комфорта при эксплуатации. Так, добавлены существенные мультимедийные функции и кожаный салон с подогревом сидений.

Среди опций, американские автоэксперты обратили внимание на системе контроля устойчивости внедорожника, которая позволяет предотвратить занос машины на поворотах, и антиблокировочной системе.

