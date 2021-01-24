Вакцина и мир

Вакцинации наконец-то быть. Мало того, что «волшебная» прививка была разработана в рекордные сроки, так еще и работает она гораздо лучше, чем предполагалось – на сайте «Спутника V» утверждается, что вакцина эффективна на 91,4%. Всего на три дня позже начала вакцинации у нас в стране, западные коллеги объявили об окончании работы над не менее эффективной вакциной Pfizer-BioNTech. Все ждали этого момента в надежде обезопасить своих близких и покончить с опостылевшим вирусом – цель вакцины и заключается в прекращении пандемии. Но «розовые очки» придется снять, так как вирус останется с нами, скорее всего, навсегда, а с вакциной еще много сложностей. И дело далеко не в ее эффективности, а в логистике и экономических издержках.

Отстающие страны

Главная проблема, с которой придется столкнуться – дисбаланс экономического развития стран мира. Другими словами, пандемия не закончится везде одновременно – первыми станут богатые страны и страны-разработчики вакцины. Хотя испытания «Спутника V» проходят в Беларуси, Аргентине, Венесуэле и ряде других развивающихся стран, когда дело дойдет до реальной массовой вакцинации, они останутся позади. Президент РФ сообщил, что приоритетом будет вакцинация россиян. В других странах ситуация немного лояльней, все-таки Pfizer проект международный, но западный мир, как и Россия, вряд ли будет жертвовать собственным здравоохранением ради спасения бедных районов – у капитализма свои правила. Более того, его правила предусматривают то, что даже после вакцинации собственного населения, оставшиеся вакцины достанутся более богатым странам, готовым купить их за приличную сумму.

Согласно данным Глобального центра инноваций в области здравоохранения, обеспеченные страны уже закупили 4,2 миллиарда доз, в то время как более бедные страны получили всего 270 миллионов. Кроме этого, развитые страны сделали предварительные заказы на следующие партии вакцин, чтобы защитить как можно больше граждан. Пока страны-лидеры будут забирать себе все драгоценные пузырьки, рост заболеваний в остальных районах вряд ли остановится. По подсчетам центра жителям бедных стран придется ждать массовой вакцинации до 2023-2024 года, если только на помощь не придет Covax. Проект ВОЗ планирует поставить к концу этого года два миллиарда вакцин в страны с низким и средним уровнем доходов. Их цель – вакцинировать 20 процентов населения бедных странах к концу 2021 года, но инфекционист Георгий Ефимов объяснил почему этого недостаточно.

Коллективный иммунитет

«Для обеспечения коллективного иммунитета в стране нужно, чтобы около 70% населения привилось, а возможно и больше – зависит от статистики заражений. Для нас в России 70 точно будет минимальным порогом. А если учесть, что для вакцинации одного человека требуются две дозы, то представьте сколько нужно вакцин», — рассуждает Георгий Ефимов.

Даже если вакцинировать только взрослое население, во всем мире потребуются многие миллиарды доз. В России, чтобы вакцинировать «минимальные» 70%, нужно 200 миллионов доз – по данным на средину января, пока что привилось только 300 тысяч человек (то есть было использовано около 600 тысяч доз). Остаётся еще одна надежда на Johnson & Johnson, которые разрабатывают вакцину, эффективную после первого укола – это значительно облегчит задачу государств по обеспечению массового иммунитета. Другой вопрос в том, что вакцина еще в разработке, а прививки нужны сейчас. Да и вряд ли Россия решит заменить отечественную вакцину на иностранный аналог, даже если это в какой-то мере более целесообразно.

Но даже если у нас каким-то чудесным образом получится сделать вакцину доступной для всех в мире – это не значит, что все будут защищены. «Сейчас вакцина показывает себя эффективной», — считает Георгий, «но прошло слишком мало времени с момента первой вакцинации. Мы пока не можем точно сказать, как вирус будет взаимодействовать с вакциной в долгосрочной перспективе. Вирусы постоянно развиваются, чтобы бороться с человеческим иммунитетом: например, в случае гриппа новые штаммы появляются с такой быстрой скоростью, что нам необходимо создавать новые вакцины для каждого сезона гриппа. Covid более “вялый” вирус – вряд ли он будет меняться так же быстро, как грипп, но новые мутации все равно появляются. Возможно, будет так, как с корью – вакцину, созданную еще в 60-е, используют до сих пор и, несмотря на мутации, она эффективна. Такой расклад, на мой взгляд, очень даже возможен».

Хотя новые варианты вируса начали появляться по всему миру, такие как более заразный штамм B1.1.7, впервые обнаруженный в Великобритании, или более новый вариант в Южной Африке, исследования действительно показывают, что на эффективность вакцины штаммы влиять не должны. «Нет причин полагать, что вакцины не будут работать при появлении новых штаммов », — рассказал Associated Press Фредерик Бушман из Пенсильванского университета, который отслеживает мутации вируса и опубликовал исследование о их взаимодействии с вакциной в журнале The Scientist.

Правда растет беспокойство по поводу одной из мутаций, обнаруженных в южноафриканских и бразильских вариантах, под названием E484K, способной, по предположениям, уклоняться от защитных антител. Именно из-за таких опасений вакцина не может быть единственным способом борьбы с вирусом – карантинные меры пока очень важны. Будет ли вирус эволюционировать, зависит от того, как широко он будет распространяться. «Меньше вечеринок, меньше мутаций,» — улыбаясь, сказал инфекционист.

Вирус в циркуляции

Предположим, что коронавирус все-таки будет так же легко остановить с помощью прививки, как корь. Но он все равно, скорее всего, будет циркулировать постоянно. Его присутствие может сводиться к сезонным вспышкам, как происходит с гриппом, а может стать постоянной проблемой, такой как ВИЧ. Отсюда происходит целый пучок экономических проблем.

Начнем с того, что постоянно циркулирующие заболевания, например малярия и ВИЧ, отражаются, опять же, на бедных странах, которым не хватает здравоохранительных ресурсов для сдерживания эпидемий. Никто не гарантирует, что тоже самое не произойдет с Covid-19. Если бедные районы не получится раньше обеспечить прививками, то это может обострить ситуацию к 2023 году. В малоимущих странах, возможно, будут продолжать появляться новые мутации до того момента, пока заболевание будет невозможно искоренить, и оно закрепится там навсегда. Но даже при самом благоприятном раскладе нужно учесть, что прививаться возможно нужно будет несколько раз за жизнь, особенно если вирус будет циркулировать постоянно, а это еще сложнее осуществить в рамках логистики. «Как долго вакцина будет защищать – неизвестно. Возможно, придется делать прививки для поддержания иммунитета каждый год или раз в два года, как при прививке от гриппа. Я не думаю, что иммунитет сохранится надолго, исходя из того, что мы понимаем в отношении других коронавирусов», — обнадежил Георгий.

Есть шесть других коронавирусов человека, четыре из которых (HKU1, NL63, OC43 и C229E) циркулируют сейчас и, как считается, вызывают большую часть всех распространенных простуд. Наш иммунитет «забывает», как бороться с некоторыми из этих коронавирусов примерно через год. Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что иммунитет к вирусу от естественной инфекции может длиться до восьми месяцев (хотя сообщалось о нескольких случаях повторного заражения). Однако, как и в случае с другими коронавирусами, похоже, что естественное инфицирование не вызывает долгосрочного иммунитета, поэтому для предотвращения повторного заражения бедным районам все равно придется прививаться – другого пути нет.

Пролетарии всех стран — объединяйтесь

В итоге, экономические издержки будут зависеть от целого ряда факторов: как долго будет сохранятся иммунитет к вирусу, как быстро получится привить богатые страны, насколько успешно будут решены логистические задачи. Все это теория, но проблем может оказаться еще больше, когда дело дойдет до реальных действий и массового распространения вакцины. Обеспечить 70% населения вакциной в размере двух доз, да еще и несколько раз за жизнь – задача, на первый взгляд, мало выполнимая в короткий срок. Но человечество уже справлялось с подобным.

Испанский грипп, возникший в 1918 году, был одной из самых страшных вспышек болезни в истории. Вирусом заболело 500 миллионов человек и умерло, по разным данным, от 50 до 100 миллионов (пять процентов населения мира на тот момент). С тех пор были и другие пандемии гриппа, но ни одна из них не была столь катастрофической. Первые рабочие вакцины появились только в 40-х годах, поэтому вспышка испанки закончилась только тогда, когда у достаточного количества выздоровевших выработался иммунитет. Даже с отсутствием вакцины и на фоне войны грипп получилось сдержать – эпидемия закончилась уже летом 1919. В наш век продвинутой медицины и глобализации у пандемии даже больше шансов на «хэппи энд», хоть вирус и распространяется быстрее испанки. Ключевой фактор, который сможет минимизировать последствия – кооперация. Сейчас самое правильное время переступить через капиталистические принципы и помочь менее развитым районам, не способным обеспечить себя вакциной. Только такой шаг сможет раз и навсегда остановить вирус, который уже год категорически отказывается уходить с мировой сцены.

