Женщина, которую ударил правоохранитель в Петербурге, находится в тяжёлом состоянии

Женщину, которую 23 января в ходе незаконной акции оппозиции в Санкт-Петербурге, ударил полицейский, находится в тяжёлом состоянии.

Ещё накануне её доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

В настоящее время она находится в реанимации, передаёт РИА Новости. По данным агентства, которое ссылается на свои источники в этом учреждении, состояние пострадавшей оценивается, как тяжёлое.

Как передаёт Baza, состояние 54-летней Маргариты Юдиной резко ухудшилось ночью, после чего её и перевели в реанимацию.

Напомним, 23 января один из сотрудников полка патрульно-постовой службы полиции ударил женщину на несогласованной акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Пострадавшую отвели к фельдшеру на Московском вокзале Петербурга, а после в НИИ им. Джанелидзе. Предварительно у неё были диагностированы закрытая черепно-мозговую травма, сотрясение мозга и гематома на затылке

После того как в Сети Интернет появилось видео, на котором полицейский бьет ногой в живот женщину в Петербурге, региональное Управление МВД РФ начало проверку. Её результаты будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

