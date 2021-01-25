Акции дня: бумаги винодельни «Абрау Дюрсо» взлетели на фоне заявлений президента Путина

Акции российской винодельни «Абрау Дюрсо» обновили исторические максимумы на Мосбирже на фоне заявлений президента России Владимира Путина о возможном трудоустройстве на предприятие. За дневную сессию акции подскочили на 10% до 220 рублей за акцию, к концу торгов стоимость бумаг доставила 201 рубль за акцию.

В понедельник, 25 января Владимир Путин заявил, что в будущем, возможно, стал бы заниматься виноделием как видом деятельности. Он допустил, что мог бы работать советником в области права у знакомого предпринимателя Бориса Титова, владельца «Абрау Дюрсо». Борис Титов в свою очередь заявил, что «не родился еще предприниматель, который отказался бы от Путина в качестве советника». Рынок незамедлительно отреагировал на заявление и акции в моменте подскочили в цене, к концу сессии стоимость бумаг откатилась назад.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на +0,43% до 3397,48 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,44% до 1412,02 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:26 мск составила 55,43 долларов за баррель (+0,04%). Российская валюта слабела – 75,68 рублей за доллар.