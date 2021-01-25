Германия выступает против санкций в отношении «Северного потока – 2» из-за ареста Навального

Берлин призвал не связывать вопрос достройки газопроводы «Северный потока 2» и ситуацию с арестом российского оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта.

«Прямой связи между Навальным и проектом «Северный поток – 2» нет», – заявил Зайберт журналистам в Берлине.

21 января канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российские власти освободить Алексея Навального. «Конечно, я требую немедленно освободить господина Навального. Федеральное правительство считает, что это было бы правильным. И очень срочно», – заявила Меркель на пресс-конференции.

21 января Европарламент принял резолюцию с требованием к Евросоюзу остановить строительство «Северного потока – 2» и ввести персональные из-за ареста оппозиционного политика Алексея Навального.

18 января Навальный по решению Химкинского городского суда в ходе выездного заседания, проходившего в отделе полиции в подмосковном городе Химки, был арестован на 30 суток.

17 января Алексей Навальный, прилетел из Германии в Россию, где был задержан полицией во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.

13 января стало известно, что 29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск, поскольку он не явился по запросу ФСИН в московскую уголовно-исполнительную инспекцию.

20 августа 2020 года Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок».

Во время лечения в берлинской клинике «Шарите» Навальный провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Российская сторона заявила, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ.

Сам Навальный утверждает, что стал жертвой отравления со стороны сотрудников ФСБ.

В декабре 2020 года Следственный комитет России возбудил против оппозиционера Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК Навальный присвоил 356 млн рублей из 588 млн, собранных для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации Пятое время года», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан» и «Фонд защиты прав граждан ШТАБ».