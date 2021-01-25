Диетолог рассказала, как похудеть к лету без диет

Сбросить лишние килограммы к лету можно и без «голодных» диет, следуя простым правилам, рассказал врач-диетолог Елена Соломатина газете «Вечерняя Москва».

Главное, не стоит морить себя голодом и сидеть на малокалорийной диете, предупреждает медик. Она пояснила, что резкое снижение получаемых организмом калорий в итоге приведет к стрессу и срывам в еде, также организм начнет запасаться жировой прослойкой «на всякий случай».

В первую очередь, необходимо пересмотреть свой рацион, включив в него блюда, богатые легко усваиваемым белком. Жареные мясо и рыбу лучше заменить на вареные или паровые, также следует исключить из меню сладкие газированные напитки, сахар, мучные изделия и продукты с трансжирами, рассказала Соломатина. Если очень хочется жирного, то допускается съесть ломтик сала, пояснила диетолог. Также она напомнила, что в период окончания зимы и ранней весной очень важно высыпаться, поскольку недосып приводит организм в стрессовое состояние, при котором вырабатывается кортизол, усиливающий желание есть сладкое и жирное.

До этого Соломатина предостерегала от полного исключения сладкого из меню. Врач посоветовала вместо тортов и пирожных включить в рацион сладкие сухофрукты, небольшое количество зефира или пастилы.

