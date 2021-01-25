Доктор Мясников оправдал полицейского, пнувшего женщину в живот на незаконной акции в Петербурге

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников оправдал действия сотрудника ОМОН, который ударил ногой в живот пожилую женщину на акции 23 января в Санкт-Петербурге.

По его словам, оказавшаяся на пути силовика женщина «могла брызнуть в него баллончиком или шилом пырнуть». Об этом доктор написал в своём Telegram-канале.

«Парень при исполнении, идёт «замес», они ведут задержанного, тут кто-то бросается под ноги с криками «за что?!». Это не женщина для него в данную секунду», - подчеркнул Мясников.

Он пояснил, что когда происходя такие события, любой человек для правоохранителя превращается в объект, препятствующий выполнению его задачи.

«Она могла брызнуть в него баллончиком или шилом пырнуть. Женщины есть только в мирной жизни, а на незаконных митингах любой, кто мешает силовикам выполнять задачу – потенциальный противник», – резюмировал доктор.

Напомним, 23 января один из сотрудников полиции ударил 54-летнюю женщину на несогласованной акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Пострадавшую отвели к фельдшеру на Московском вокзале Петербурга, а после в НИИ им. Джанелидзе. Предварительно у неё были диагностированы закрытая черепно-мозговую травма, сотрясение мозга и гематома на затылке.

После того как в Сети Интернет появилось видео, на котором полицейский бьет ногой в живот женщину в Петербурге, региональное Управление МВД РФ начало проверку. 25 января сотрудник полиции навестил в больнице пострадавшую от его удара и попросил у неё прощение.