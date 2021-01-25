Инфекционист спрогнозировал срок снятия ограничений в России из-за COVID

Российские власти могут снять ограничения по коронавирусу к началу второго полугодия или к концу лета после того, как большая часть населения пройдет вакцинацию от COVID-19, передает РИА «Новости», ссылаясь на доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая Малышева.

«Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята», - сообщил медик.

На сегодня в России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса - «Спутник V», разработанный в центре им. Гамалеи, и «ЭпиВакКорона». По сообщению разработчиков эффективность препаратов достигает 91,4%, а от тяжелого течения коронавируса помогает на 100%. В середине февраля, по сообщению Минздрава, будет зарегистрирована третья российская вакцина от COVID, над которой работают в центре Чумакова.

По данным на 25 января в России за сутки выявлено 19 290 эпизодов заражения коронавирусом в 84 регионах России. За все время эпидемии в РФ выявлено 3 738 690 случаев коронавируса. Число летальных исходов в стране за сутки составило 456 человек. В общей сложности от инфекции погибло 69 918 пациентов. Поправились и выписаны за сутки 19 003 пациента, в общей сложности в России успешно перебороли заболевание 3 150 763 человека. В Москве отмечен наименьший прирост с осени прошлого года - 2382 новых случая COVID.

