Иностранные инвестиции в мире могут вернуться лишь к 1 трлн долларов

В мировых инвестициях наступили 90-е

Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2020 году объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во всем мире скатился до уровня, который наблюдался в 1990-х годах. Как сообщает «Прайм» со ссылкой на текст доклада, за прошлый год показатель упал на 42% в годовом сопоставлении и составил 859 млрд долларов по сравнению с 1,5 трлн долларов в 2019 году. Виновата в этом, понятно, пандемия. Крупнейшим получателем инвестиций в мире стал Китай.

Обвал наблюдался по всем направлениям. Так, объем инвестиционных проектов «с нуля» упал на 35%, а количество международных слияний и поглощений — на 10%. При этом наиболее негативно пандемия отразилась на развитых странах, где потоки ПИИ обвалились на целых 69% — примерно до 229 млрд долларов. В развивающихся странах показатель упал на 12% и составил 616 млрд долларов. При этом доля развивающихся стран в мировых ПИИ достигла 72% — это самый высокий показатель за всю историю.

В ЮНКТАД считают при этом, что ПИИ в дальнейшем также останутся под давлением. На мировые денежные потоки будут влиять риски, связанные с последней волной пандемии, с одной стороны, а с другой — развертывание программ вакцинации и внедрение пакетов экономической поддержки. При этом макроэкономическая ситуация будет оставаться нестабильной, в первую очередь, на развивающихся рынках, а глобальная политическая среда для инвестиций будет, скорее всего, неблагоприятной.

Надо отметить, говорит управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артём Лютик, что динамика потока прямых иностранных инвестиций по итогам 9 месяцев прошлого года была хуже, чем по результатам всего года. За три квартала 2020 года ППИ сократился на 49%: в развитых странах — на 75%, в развивающихся — на 16%, в странах Азии — на 12%, в странах Африки — на 28%, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна — на 25%. При этом снижение ППИ коснулось всех основных форм инвестиций. Причина одна — это пандемия и локдауны: компании по всему миру начали откладывать стратегические планы развития и создавать финансовую подушку безопасности.

В России сокращение ППИ в 2020 году было более, чем серьезным — объем инвестиций упал в 20 раз (1,4 млрд долларов против 29 млрд долларов в 2019 году), отмечает эксперт. Самыми сильными периодами снижения ППИ были первый и четвертый кварталы прошлого года, что объясняется первой и второй волной пандемии и связанными с ними ограничениями. В соотношении с ВВП объем ППИ в 2020 году составил 0,1% (в 2019 году — 1,7%).

Рост санкционного давления со стороны США и ЕС, добавляет Артём Лютик, может повлиять на динамику ППИ в РФ в 2021 году. Но по мере восстановления глобальной экономики интерес к инвестициям в развивающиеся рынки будет расти, в том числе, приток иностранных средств будет отмечаться и в России.

Вероятнее всего, считает эксперт, в 2021 году активность инвесторов будет восстанавливаться, но постепенно и медленно. Сдерживающими факторами будет по-прежнему пандемия, неопределенность в темпах восстановления потребительского спроса и глобальной экономики.

Новые цели

Вообще снижение объема прямых иностранных инвестиций в мировую экономику — вполне закономерная реакция инвесторов на эпидемиологическую обстановку в мире, считает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Сравнение с мировым экономическим кризисом 2009 года тут некорректно, поскольку это совершенно иной кризис — у него изначально другая природа, и он парализовал именно те процессы, которые влияют на динамику ПИИ.

Основная особенность пандемии для мировой экономики — это следующая смена целей: страны стали аккумулировать собственные резервы, а если их не хватало — занимать на внешних рынках и накачивать деньгами отрасли, которые до коронавируса не требовали столь масштабных инвестиций. Речь, конечно, о медицинской сфере, которая если посмотреть на статистику по странам, наоборот, получила мощнейший толчок развития. Также серьезно была улучшена социальная сфера, много средств как от государств, так и от бизнеса требовалось на достаточное создание профилактических мер по борьбе с распространением коронавирусв. Это, указывает аналитик, также вынудило сфокусироваться на защите общества.

2021 год в зависимости от эффективности вакцинации населения в развитых и развивающихся странах будет в любом случае переходным периодом, уверен Алексей Антонов. По его словам, мировой экономике для полного восстановления потребуется как минимум 2-3 года, поэтому ожидать резкого скачка показателей мирового ПИИ, разумеется, не стоит. С другой стороны, после окончательного схождения пандемии на нет возможны резкие скачки. Поэтому, если в текущем году объем ПИИ достигнет 1 трлн долларов — это будет очень хороший показатель. Эксперт уверен, что основные договоренности будут происходить не ранее окончания второго квартала.