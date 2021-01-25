Курс доллара: рублю предрекли крутое пике

Очередную рабочую неделю рубль завершил крайне неудачно. В пятницу, 22 января российская валюта стремительно дешевела в обеих парах.

Триггером к обвалу рубля стало коррекционное снижение большинства глобальных площадок, а также «чёрное золото» марки Brent, цены на которое рухнули в конце недели почти на 1,3%.

Ещё один удар по всему риску, к которому относится и рубль, нанесла пандемия коронавируса. Число новых заболевших COVID-19 по всему миру продолжает расти, что, впрочем, уже привычно. Но к непростой ситуации, которая сейчас складывается в США и странах Старого Света, добавился ещё и Китай, где в последние дни также наметилась тенденция к увеличению случаев заражения коронавирусом. Из-за этого власти Поднебесной приняли решение возобновить массовое тестирование население на ковид в Пекине, Шанхае и других крупных городах страны.

Не справилась нацвалюта и с внешнеполитическим давлением. Угроза новых санкций от ЕС из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным крайне негативно подействовала на инвесторов, которые активно избавлялись от рублёвых активов, уходя в более защитные, в том числе в евро и доллар.

В итоге, к закрытию основной сессии на Мосбирже в пятницу курс «американца» составлял 75,15 руб., а «европейца» – 91,47 руб. Таким образом, за неделю доллар прибавил к нашей валюте сразу 1,47 руб., а евро и вовсе – 2,36 руб.

Прогнозы экспертов по курсу рубля

И как полагают многие аналитики, это только начало. В частности, Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» прогнозирует, что на этой неделе рубль продолжит крутое пике, уйдя в паре с долларом ближе к отметке в 76,00. По его мнению, это будет следствием обострения санкционной антироссийской риторики. Причём не только от Евросоюза, но также от новой администрации США.

С другой, стороны, как подчеркнул эксперт, заявления о продлении ДСНВ3, которые звучат из Вашингтона, дают нам понять, что за океаном всё-таки пока не готовы к полному разрыву отношений с Москвой.

«Однако совокупность рыночных и внешнеполитических рисков не позволяет надеяться на то, что в ближайшие сессии рубль вернётся к укреплению. Поэтому мы пока ожидаем пару доллар-рубль в верхних границах коридора 75,00-76,00», – сказал Кочетков.

Ещё мене позитивно настроен Богдан Зварич из Промсвязьбанка, который также считает, что на нынешней неделе рубль продолжит заметно ослабляться. Как пояснил эксперт, у нашей валюты сейчас фактически нет никаких факторов поддержки.

Последний из них – пик налоговых выплат – завершится уже сегодня. Всё остальное сейчас, по мнению Зварича, выступает негативом для рубля.

«Это – и дешевеющая нефть сорта Brent, и бегство игроков из риска на опасениях плохой динамики глобальной экономики в условиях вспышки коронавируса в Китае. Ну и естественно, ситуация с Навальным, что грозит нашей стране суровыми санкциями. В этой связи пара доллар-рубль на этой неделе, вероятнее всего закрепится в коридоре 75,00-77,50», – прогнозирует эксперт.

Владимир Евстифеев из банка «Зенит» также считает, что против рубля будет играть «фактор Навального». Он напомнил, что традиционно сложилось, что рост внутренних протестных настроений очень плохо влияет на курсовую динамику.

«В условиях существенного ослабления рубля экспортёры, что вполне понятно, ограничивают продажу валюты. Поэтому поддержка с этой стороны становится минимальной. Так что на перспективу ближайших сессий ничего хорошего рубль не ждёт – он продолжит умеренно слабеть в обеих парах», – уверен эксперт.

Олег Кочетков из МТС-банка также ожидает дальнейшее снижение курса национальной валюты. Он напомнил, что в пятницу рубль придавили сразу два негативных фактора.

«Речь идёт об общей потере аппетита глобальных инвесторов к риску и внутриполитических проблемах. Многие игроки в конце недели находились в настороженном ожидании незаконных акций протеста, которые в эти выходные прокатились по стране. Это уже отбросило рубль к уровню выше 75,00 за доллар. Но волатильность будет увеличиваться, поэтому в ближайшей перспективе пара доллар-рубль окажется в верхних границах диапазона 74,00-76,00», – резюмировал он.