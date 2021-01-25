Между Пиночетом и Альенде

Субботний пленум ЦК КПРФ, объявленный «историческим», оказался отодвинутым в медиапространстве на задний план проходившими в тот же день по всей стране митингами несистемной оппозиции. Но коммунисты говорят, что совсем не расстроены этим.

Совпадение по времени митингов сторонников Алексея Навального и 13-й пленум коммунистов лишь подчеркнуло, насколько разные крылья оппозиции идейно друг от друга далеки.

Одно из принципиальных отличий системной и несистемной оппозиции, которое выявилось в субботу, состоит в том, что если «навальнисты» работают на перспективу, вовлекая в свои тенета молодежь и тем формируя свою социальную базу «на вырост», то социальная база партии Зюганова сужается, как говорилось в советское время, от съезда к съезду.

Если у партии и есть какие-то комсомольцы-добровольцы, то их голос, опять же используя слова революционного поэта, тоньше писка. Даже главный политический советник председателя КПРФ Вячеслав Тетекин в разговоре с «Экспертом Online» затруднился сказать, есть ли у его партии какие-то структуры, ориентированные на работу конкретно с молодежью — что само по себе показатель возрастной структуры партии.

В этом контексте видно, что одна из двух тем 13-го пленума — «об информационно-пропагандистской работе КПРФ в условиях современной гибридной войны» — для партии является сугубой схоластикой. Казалось бы — вот она вам, гибридная война, происходит у вас на глазах на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и сотни других российских городов. Идите сразу с заседания пленума в массы, агитируйте, перевербовывайте «зеленую молодежь», делайте ее «красной»!

Но единственный зафиксированный случай участия коммуниста в организованной сторонниками Навального акции был отмечен в Волгограде. Там депутат городской Думы от КПРФ Илья Кравченко был задержан полицией и оштрафован на 10 тысяч рублей за присутствие на несогласованном митинге у здания областной администрации вместе с 19-ю другими участниками.

Настоящие революционеры

Акции, подобные тем, что организовала несистемная оппозиция в субботу, никак не могут быть поддержаны коммунистами, потому что они представляют собой схватку между разными лагерями буржуазии — интерпретирует события 23 января член Президиума, заместитель председателя КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«В стране сейчас такая ситуация, что каждый ответственный человек должен сделать политический выбор. И это выбор между Сальвадором Альенде и Аугусто Пиночетом. Те «несогласные», которые выходили на улицы в субботу, ратуют за решение проблем, стоящих перед страной, по пиночетовским рецептам. Навальный из того же лагеря, что Ельцин или Чубайс. Ведь он не предлагает кардинально иной проект развития страны, кроме как борьба с коррупцией. Но коррупция существует при любой социально-экономической модели, а существующая в России сегодня модель его устраивает», — объяснил он «Эксперту Online» то, почему КПРФ видит в оппозиционере Путину и оппозиционера себе тоже.

По словам Новикова, КПРФ усматривает в Навальном большую опасность, чем в действующей власти по той причине, что оппозиционер «борется за майданизацию России». Заместитель лидера КПРФ в качестве примера «правильных» уличных акций — то есть не грозящих украинским сценарием, — приводит митинги двухлетней давности, которые коммунисты проводили в Москве против увеличения пенсионного возраста.

«Число участников тех митингов вообще несопоставимо с тем мизерным количеством, что собрал Навальный. Но КПРФ, тем не менее, не рассматривает уличные протесты как основной инструмент борьбы. Мы их рассматриваем только в комплексе шагов по возвращению России на социалистический путь — таких, как Орловский экономический форум», — приводит он пример.

Поскольку оппоненты правящего режима «с позиций Пиночета» и его оппоненты «с позиций Альенде» воспринимают друг друга с враждебностью не меньшей, а подчас и большей, чем того, кому они оппонируют, то и у власти отношение к ним не равноудаленное. Если против первых она использует методы прямого давления — полицейские дубинки и судебные репрессии, то подход ко вторым отличается толерантностью. По мнению Новикова, власть использует в отношениях с коммунистами скорее пряник, чем кнут, так как пытается переформатировать КПРФ «эволюционным» путем. Впрочем, это уже в прошлом — такие попытки провалились, поэтому власти сейчас буду опробовать иную тактику, предсказывает коммунист.

«У властей не получилось подорвать позиции партии путем ее идеологического размагничивания, поэтому сейчас предпринимаются попытки отнять наш электорат путем создания на левом фланге сил, более радикальных, чем КПРФ. Мы видим, как пытаются искусственно реанимировать «Справедливую Россию», вытаскивают на сцену «Патриотов России» и «За правду» в попытках сконструировать альтернативу КПРФ. У властей не получается переформатировать КПРФ, вот они и берутся за переформатирование других партий», — иронизирует Новиков.

Странная гордость за то, что компартия иммунна к любым попыткам ее обновления, извне или изнутри, прослеживается у депутата, когда он говорит о том, что ее идеологический облик и тактика определяются не самими членами этой партии, а внешними к КПРФ факторами.

«Перемены в партии будут зависеть от экономической ситуации в стране и от действий власти, так как для любой революции больше всего всегда делают именно власти, а не оппозиция. Если, конечно, мы говорим о настоящей революции, а не о «цветной»», — уточняет он.

КПРФ, судя по этим уточнениям, не разделяет концепцию «враг моего врага — мой друг». Тем более, что «главная протестная сила» (опять же, по самооценке коммунистов) никогда не набиралась смелости признаться, что у ее оппозиционности есть четко определенные рамки, выйти за которые партия —в ее нынешнем состоянии, во всяком случае — не может.

Это, по сути, Дмитрий Новиков подтвердил, когда в ответ на прямой вопрос «Эксперта Online»: «КПРФ за или против Владимира Путина?» — после паузы ушел в рассуждения о том, что нельзя всю действующую власть рисовать одной только черной краской.

«КПРФ — за народные массы и за ту программу, которую Геннадий Зюганов продвигает. Никто так радикально, как лидер КПРФ, не критикует власть. Даже Навальный в своей критике власти не настолько смел, как Геннадий Андреевич, который не раз упоминал Путина в весьма критическом контексте. Но власть у нас двойственная. Она иногда формулирует правильные цели развития — например, чтобы Россия вошла в пятерку самых развитых стран мира, или необходимость решить демографическую проблему. Однако поставленные президентом цели саботируются в вертикали власти», — так сформулировал он свой ответ.

«Мы тоже борцы с коррупцией»

В то же время, главный политсоветник председателя КПРФ отметил, что коммунисты не видят в сторонниках Навального «классовых врагов» и готовы работать с ними как с потенциальным электоратом в преддверии выборов 19 сентября. Этим он в какой-то степени разошелся с той частью субботнего доклада лидера партии, где либеральная оппозиция была заклеймена как «пятая колонна».

«Основная масса людей вышла на улицы не за Навального лично. Ведь мало кто знает его экономическую программу, а борьба с коррупцией сама по себе — это не программа. Мы тоже борцы с коррупцией, но, в отличие от Навального, предлагаем народу конкретные программы, а не голую критику властей. Поэтому значительная часть сторонников Навального — это наши потенциальные избиратели. На ближайших выборах они будут голосовать за нас как за единственную реальную альтернативу», — прогнозирует в традиционном предвыборном ключе Вячеслав Тетекин.

Отсутствие флагов КПРФ на субботних акциях Тетекин объясняет тем, что для КПРФ перехват чужого электората не является приемлемым политтехнологическим приемом. Особенно это касается провинции, где, по наблюдениям советника Зюганова, разделение избирателей по политическим линиям не настолько четкое, как в мегаполисах.

«Мы на пленуме обсуждали в том числе технологии работы с таким партийно не определившимся, но искренне оппозиционным населением. К примеру, приняли решение о расширении присутствия в Интернете, в котором сегодня доминируют либералы. Выход в Интернет — это по большому счету выход на молодежную аудиторию, которая, вопреки устоявшемуся убеждению, настроена на поддержку КПРФ намного сильнее, чем на поддержку радикальных сил», — считает политик.

О необходимости круглосуточного присутствия в медийном пространстве Геннадий Зюганов упомянул на пленуме. Он заявил о назревшей необходимости создать партийный информационный центр, который должен курировать все виды доставки контента, в том числе сетевых.

Теткин уверяет со ссылкой на внутрипартийную статистику, что даже без такого прорыва в Интернет на выборах всех уровней за КПРФ голосуют «молодые, образованные, нацеленные на будущее» люди, в то время как пожилые люди, ностальгирующие по Советскому Союзу, отдают свои голоса преимущественно за «Единую Россию». Данный феномен, признаётся Тетекин, в самой партии пока не подвергался дотошному анализу, но он дает КПРФ основания ждать итогов выборов-2021 с оптимизмом.

Этот оптимизм, основанный на внутрипартийной big data, не вполне согласуется с данными независимых соцопросов, которые показывают, что если бы выборы состоялись в январе, то за КПРФ готовы были бы проголосовать 12% граждан, в то время как за ЛДПР — 11%. То есть коммунистам светит реальная перспектива уступить звание «самой крупной оппозиционной фракции» партии Жириновского, а всей Госдуме — стать еще более проправительственной, чем ее 7-й созыв (поскольку депутаты ЛДПР всегда голосуют солидарно с фракцией партии власти).

Всё же Тетекин уверен в том, что электоральные перспективы КПРФ в 2021 году не дают оснований для уныния.

«Когда пойдет речь о практических шагах — в частности, о выдвижении кандидатов по одномандатным округам, мы не отметаем с порога возможность заключать тактические союзы с выдвиженцами других оппозиционных партий или движений. Особенно это касается выборов на местах, где между оппозиционерами намного меньше противоречий, чем в центре. Как это будет выглядеть практически, мы определим в апреле на 18-м съезде и согласно мнениям товарищей на местах», — подытоживает он.

Остановись, мгновение

Какой бы ни была «обновленческая» риторика, звучавшая на пленуме ЦК КПРФ, реальные шаги партийного руководства говорят о том, что ни в каком обновлении оно необходимости не ощущает, не соглашается с высказанными Тетекиным оценками эксперт Российской ассоциации политических консультаций, доцент МГУ Григорий Казанков.

«Всё выглядит так, что руководству КПРФ более чем комфортно в том состоянии, в котором партия пришла к январскому пленуму и, очевидно, придет к 18-му съезду. Налицо консервация партии и ее электората. Лидеров коммунистов явно устраивает ее место в политической системе страны, поэтому расширение электората не выглядит для них чем-то злободневным даже перед лицом угрозы потерять второе место в Госдуме 8-го созыва. Иначе бы в своем докладе на пленуме Зюганов призывал искать союзников, а не занимался поисками врагов повсюду», — сказал Казанков «Эксперту Online».

Если такая позиция возобладает как минимум до апреля (когда, напомним, коммунисты проведут очередной съезд), а как максимум — до сентября и далее, то в следующем электоральном цикле она приведет КПРФ к вырождению из массовой партии в пусть крупную, но секту. Автоматически отвергающую любые союзы даже с силами, очевидно находящимися по ту же сторону баррикад. На это давно сетуют представители многих непарламентских партий, в том числе левых. Они жалуются, что КПРФ то ли считает «ниже своего достоинства» сотрудничество с ними, то ли боится любого изменения баланса сил — даже в свою пользу.

«Перед КПРФ стоит реальная перспектива растерять даже не число мандатов в следующей Госдуме, а нечто гораздо более важное для этой партии — симпатии избирателей, которые ни в коем случае не марксисты-ленинцы, но которые голосуют за нее как за единственную, на их взгляд, худо-бедно оппозиционную силу, которая имеет реальный шанс прохождения в парламент. Вот эти избиратели отвернутся от КПРФ в первую очередь, а ведь они приносят партии даже больше голосов, чем ее ядерный электорат», — прогнозирует политолог.

С другой стороны, «разбрасываться электоратом» накануне федеральных выборов для коммунистов не выглядит таким уж непозволительным транжирством, учитывая, что убежденные сторонники несистемной оппозиции склонны принципиально бойкотировать любые выборы. Соответственно, пытаться канализировать в левое (впрочем, в любое вообще системное) русло протесты, подобные субботним — занятие заведомо бесперспективное. Этим можно объяснить, почему политтехнологи КПРФ видят в несистемной оппозиции, говоря словами Тетекина, «параллельную реальность», контактировать с которой нет никакого смысла.

Какой окажется равнодействующая изоляционистких и «экстравертных» подходов внутри КПРФ, станет видно из решений ее 18-го съезда, которые, по традиции, будут выработаны еще до его формального открытия.