Минпросвещения: учителей не уволят за отказ от вакцинации

из открытых источников

Заместитель министра просвещения России Виктор Басюк, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции для учителей носит исключительно добровольный характер, и в случае отказа от прививки им не грозит отстранение от работы, сообщает «РИА Новости». 

«Ни в коем случае, это абсолютно добровольное явление», – ответил Басюк на вопрос, грозит ли учителю отстранение от работы в случае отказа прививаться от коронавирусной инфекции. 

Он добавил, что министерство просвещения не занимается контролем и организацией вакцинации педагогов, это задача региональной и местной власти. «Наша задача обеспечить условия для безопасной работы наших учителей», – сказал Басюк.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России за сутки выявлено 19 290 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. За все время эпидемии в РФ выявлено 3 738 690 случаев коронавируса. Число летальных исходов в стране за сутки составило 456 человек. В общей сложности от инфекции погибло 69 918 пациентов. Поправились и выписаны за сутки 19 003 пациента, в общей сложности в России успешно перебороли заболевание 3 150 763 человека. Москва, несмотря на снижение суточного прироста, продолжает оставаться на первом месте среди регионов РФ по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В столице 2382 новых случая COVID. За Москвой по показателю прироста идут Петербург (2116) и Московская область (1163).