Минпросвещения: учителей не уволят за отказ от вакцинации

Заместитель министра просвещения России Виктор Басюк, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции для учителей носит исключительно добровольный характер, и в случае отказа от прививки им не грозит отстранение от работы, сообщает «РИА Новости».

«Ни в коем случае, это абсолютно добровольное явление», – ответил Басюк на вопрос, грозит ли учителю отстранение от работы в случае отказа прививаться от коронавирусной инфекции.

Он добавил, что министерство просвещения не занимается контролем и организацией вакцинации педагогов, это задача региональной и местной власти. «Наша задача обеспечить условия для безопасной работы наших учителей», – сказал Басюк.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России за сутки выявлено 19 290 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. За все время эпидемии в РФ выявлено 3 738 690 случаев коронавируса. Число летальных исходов в стране за сутки составило 456 человек. В общей сложности от инфекции погибло 69 918 пациентов. Поправились и выписаны за сутки 19 003 пациента, в общей сложности в России успешно перебороли заболевание 3 150 763 человека. Москва, несмотря на снижение суточного прироста, продолжает оставаться на первом месте среди регионов РФ по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В столице 2382 новых случая COVID. За Москвой по показателю прироста идут Петербург (2116) и Московская область (1163).