Московское предприятие разработало роботизированную систему для молочного производства

Резидент особой экономической зоны Москвы, компания Bitrobotics разработала роботизированную систему по укладке нарезанного сыра для молочного производства ГК «Нева Милк» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Передовые цифровые решения, которые предлагают московские компании, применяются в различных отраслях промышленности. Они помогают сократить издержки, повысить производительность линий, снизить процент брака. Решения компании Bitrobotics представлены в нашем «Банке технологий» – это специализированная площадка, где собраны новейшие разработки, позволяющие предприятиям в кратчайшие сроки подобрать необходимую технологию для внедрения и скорректировать ее параметры под свои задачи и профиль деятельности. Всего там представлено уже около 40 решений», – рассказал Прохоров.

Особенность разработки заключается в ее унифицированных элементах производства. Машинное 3D зрение сканирует и определяет наличие сыра в месте забора продукта, а дельта-робот производит захват, перенос и укладку сыра на конвейер. Благодаря высокой точности движения и кинематики, использование дельта-робота позволяет получить максимальную производительность при выполнении высокоскоростных операций по захвату и перемещению продукта. Запуск в эксплуатацию планируется в феврале 2021 года.

Компания-разработчик работает в ОЭЗ Москвы с 2019 года, а ее решения уже внедрены на крупных предприятиях московской промышленности. Новый проект расширит географию присутствия производителя. «Пандемия значительно ускорила темп развития промышленной роботизации. Многие предприятия находятся в поиске наиболее актуальных решений для того, чтобы сохранить свои позиции на рынке и увеличить эффективность производства. Если раньше компании не видели необходимости в автоматизации технологических процессов, то сейчас этот вопрос становится острым. К 2025 году большинство операций на производствах будут выполнять роботы», – отметил руководитель компании Bitrobotics Святослав Стесин.

Весной 2021 года предприятие планирует открыть производственную площадку в Печатниках.