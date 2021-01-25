На нефтеперерабатывающем заводе в Уфе произошел взрыв

На заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе, который занимается газо- и нефтепереработкой, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. После взрыва на заводе начался сильный пожар.

«В 17:20 мск на Бирском тракте происходит загорание двух емкостей на открытой площадке на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез". Что горит и площадь уточняется. Пожару присвоен четвертый номер сложности (из пяти возможных)», – сообщили в МЧС.

Пожарные наращивают свои силы на месте ЧП. Там же работает лаборатория для мониторинга ПДК вредных веществ в окружающем воздухе.

Источник информагентства в экстренных службах уточнил, что на заводе горят емкости с метановодородом, одна из них разрушилась. В результате инцидента пострадал один человек. Собеседник агентства добавил, что объем емкостей составляет 25 кубометров.

«Уфаоргсинтез» производит полипропилен, полиэтилен разных марок, фенол, ацетон, альфа-метилстирол, дифенилолпропан и другие продукты нефтехимии.