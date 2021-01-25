Нефть дешевеет в ходе торгов на ведущих мировых биржах

Мировые цены на нефть утром 25 января показывают слабую отрицательную динамику на новостях о распространении коронавируса, а также карантинных ограничениях в мире, что вызывает опасение вокруг перспектив спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в апреле потеряла в цене 0,14%, до $55,17 за баррель, мартовские фьючерсы того же сорта подешевели на 0,13%, до $55,34. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI снижалась на 0,08%, до $52,23 за баррель.

«Признаки ослабления спроса на сырье сдерживают рынок», - цитирует Reuter аналитиков ANZ, которые напоминают о карантине в Китае, Гонконге и Франции.

В целом ожидания по спросу на нефть сдерживают опасения по ужесточению ограничений в связи с пандемией коронавируса. Так, о возможности нового ужесточения карантина во Франции ранее сообщали СМИ. Помимо этого участники рынка обеспокоены статистикой по заражениям в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире. За последние сутки в КНР выявили 124 случая коронавируса, с середины месяца показатель превышает сто случаев в день.

