Песков сообщил, что фильм о «дворце Путина» нужен был для «раскачки ситуации»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) еще раз заявил, что дом, показанный в расследовании оппозиционера Алексея Навального, не имеет к Владимиру Путину никакого отношения. По словам чиновника, это частные владения, а «названия вроде "комнаты грязи" - ошибка перевода».

«Расследование о дворце Путина" не соответствует действительности, оно имеет своей целью раскачку ситуации», - заявил представитель Кремля. Всем посмотревшим фильм чиновник посоветовал задать себе вопрос, при чем здесь Путин.

«Наверное, есть такой дворец, в Геленджике…огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект. И, наверное, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, они вольны владеть любыми объектами», - заявил Песков. Он отметил, что фильм является «частью информационной атаки на президента» и так «к этому и нужно относиться».

Песков подчеркнул, что Кремлю давно было известно о подготовке «псевдоразоблачений и информационных атак на президента». Чиновник считает, что «нужно думать головой и не позволять никому делать из себя идиота».

Ранее фильм Фонда борьбы с коррупцией (включен в РФ в реестр иноагентов) Алексея Навального о «дворце Путина» набрал больше 70 млн просмотров на YouTube. В фильме ФБК речь идет о резиденции у Черного моря стоимостью более 100 миллиардов рублей, которая может принадлежать Путину.



