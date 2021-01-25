После акций в поддержку Навального заведено новое уголовное дело

После субботних акций, которые прошли в крупных российских городах, в поддержку оппозиционера Алексея Навального, заведено в общей сложности 20 уголовных дел, подсчитал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, которого цитирует портал NewsRambler. Правозащитник сообщает, что дела заведены по статьям о призывах к массовым беспорядкам, о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также о применении насилия к полицейским.

Новое уголовное дело по статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта, завели во Владивостоке, где в ходе субботней акции, по заявлению МВД города, протестующие вышли на проезжую часть, помешав автомобильному движению, из-за чего машина скорой помощи не могла проехать на четыре срочных вызова. Уточняется, что один из вызовов был к девятимесячному ребенку. По сообщению правоохранителей, машины простояли в пробке приблизительно три часа.

Всех задержанных в ходе несанкционированной акции в настоящее время вывели из камер для административно арестованных и допрашивают в качестве свидетелей, передает Telegram-канал «Апология протеста».

До этого сообщалось о возбуждении дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время митингов, которое привело массовым заболеваниям людей. Ранее еще одно дело было заведено по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения в Москве.

