Путин рекомендовал Госдуме запретить отождествлять СССР с фашистской Германией

Глава российского государства Владимир Путин рекомендовал депутатам нижней палаты парламента РФ подготовить к рассмотрению в весенней сессии проект закона о запрете публичного отождествления роли Советского Союза и фашистской Германии.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля. В документе Путин призывает Госдуму при участии Российского организационного комитета «Победа» подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» изменений, которые направлены на установление запрета публичного отождествления роли Советского Союза и фашистской Германии во Второй мировой войне.

Ответственным за выполнение этого поручения назначен спикер нижней палаты Вячеслав Володин, срок исполнения 1 июля

