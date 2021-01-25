Reuters: скоро в датских водах Балтийского моря на дно лягут первые трубы «Северного потока — 2»

После длительного перерыва, вызванного американскими санкциями и противодействием Евросоюза, наконец, похоже, возобновилось строительство газопровода «Северный поток — 2». Как сообщает Reuters со ссылкой на оператора проекта строительства газопровода «Северный поток 2» — компанию Nord Stream 2, начались работы в датских водах.

«Трубоукладочная баржа “Фортуна” начала работать в строительном коридоре в исключительной экономической зоне (EEZ) Дании перед возобновлением строительства “Северного потока — 2”,- говорится в заявлении Nord Stream 2. - Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями».

Окончательное разрешение от Морского управления Дании (DMA) было получено 15 января, а неделей раньше Nord Stream 2 предоставил датскому регулятору скорректированный график проведения работ, содержащий график подготовительных работ, после которых и начнется собственно укладка труб на морское дно, и результаты испытаний.

На прошлой неделе к Вашингтону, который, прикрываясь фальшивой заботой об энергетической безопасности Европы, откровенно продавливает поставки своего сжиженного газа в Старый Свет, присоединился и Брюссель. Вернее, Страсбург. Европейские законодатели потребовали в прошлый четверг от Еврокомиссии остановить строительство «Северного потока — 2» в ответ на арест в Москве вернувшегося в Россию Алексея Навального. Напомним, строительство остановилось в декабре 2019 года после того, как компания Allseas, испугавшись американских санкций, отозвала свой трубоукладчик, укладывавший трубы на дно Балтийского моря. Строительство было прекращено в тот момент, когда работы были выполнены более чем на 90%.

В конце декабря прошлого года строительство газопровода было на короткое время возобновлено. «Фортуна» завершила укладку труб на последнем участке длиной 2,6 километра в территориальных водах Германии.

Перед самым уходом Дональда Трампа со своего поста старая администрация заморозила активы компании KVT-RUS, владелицы «Фортуны», и запретила американским гражданам иметь с ней какие-либо дела.

Будет ли на завершающем этапе «Фортуна» работать одна или к ней присоединится трубоукладчик «Академик Черский» и они будут строить каждый свою нитку газопровода, пока неизвестно. Если «Фортуна» будет работать в одиночку, то продолжительность работ на обеих нитках общей длиной 120 км затянется до трех месяцев, потому что баржа может проходить в сутки лишь 1,5 километра.

Что касается «Черского», то он прошел модернизацию, но сейчас не может получить необходимую сертификацию оборудования и систем, потому что норвежская компания Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL) тоже вышла из проекта, опасаясь американских санкций.

Немецкие компании Uniper и BASF's Wintershall Dea, англо-голландский нефтяной гигант Shell, австрийская фирма OMV и французская энергетическая компания Engie, являющиеся партнерами «Газпрома» по строительству газопровода «Северный поток — 2», оценивают стоимость проекта в 9,5 млрд евро (11,5 млрд долларов). После окончания строительства Германия будет получать вдвое больше газа.

