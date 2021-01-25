Российско-китайский самолет полетит к 2023 году

Главный инженер по предварительным исследованиям Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) Чжан Чжиган рассказал, что Китай и Россия согласовали параметры выпуска широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, проектирование которого ведется с 2014 года. Уже известны форма фюзеляжа, его размер и основные материалы конструкции, сообщил ТАСС со ссылкой на шанхайский информационный ресурс Yicai Global.

Еще один важный вопрос — кто станет поставщиком запчастей. Их, заверяют конструкторы, будет, как правило, не менее двух. «Если это будет возможным, то мы определенно надеемся на то, что некоторые из основных систем будут иметь по два поставщика или более», — заявил инженер нового самолета. Он также добавил, что наличие нескольких поставщиков «позволит обеспечить непрерывную операционную деятельность».

Разработкой лайнера, базовая версия которого — CR929-600 будет способна перевезти 280 пассажиров на дальность до 12 тыс. км, занимается совместное предприятие. С российской стороны в нем участвует Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), наша зона ответственности: центроплан, консоли крыла и механизация крыла. Китайский участник — принадлежащая COMAC и базирующаяся в Шанхае компания Craic. Ей поручены фюзеляж, обтекатель и горизонтальное и вертикальное оперение.

Семейство самолетов CR929 (С — China, R — Russia), помимо базовой версии, должно включить в себя также модификацию с удлиненным (CR929-700) и укороченным (CR929-500) фюзеляжами. Первый испытательный полет намечен на 2023 год.

На сегодняшний день российско-китайские отношения находятся на пике своего развития. Китай является главным партнёром и союзником России — как в военно-политическом, так и в экономическом плане, напоминает преподаватель Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Объявленная Дональдом Трампом китайским корпорациям торговая война еще более подтолкнула Китай к России к наращиванию взаимной торговли.

В среднесрочном периоде российско-китайский товарооборот к 2024–2025 годам ориентируется на объем порядка 200 млрд долларов. При этом наиболее перспективными его направлениями являются услуги по созданию технически сложных инвестиционных производственных и инфраструктурных объектов, в частности, в сфере воздушного транспорта, востребованных на межгосударственном уровне.

Именно после визита Владимира Путина в Китай в 2014 году Россия начала совместную с Китаем разработку самолета CR929 на 250-300 пассажиров, говорит эксперт. Ожидаемая стоимость разработки самолета — 13-20 млрд долларов.

Серийный выпуск авиадвигателя большой тяги ПД-35 для данного самолета должен начаться в 2028 году в компании «ОДК-Пермские моторы». Объем инвестиций в проект двигателя ПД-35 составил 180 миллиардов рублей, уточняет эксперт. Как сообщалось, эксплуатация российско-китайского самолета должна начаться с двигателями фирм General Electric или Rolls-Royce.

Потребность в собственных пассажирских самолетах в Китае очень велика из-за бурного развития рынка гражданской авиации, указывает Валерий Корнейчук. При этом самолет CR929 по своим основным характеристикам, по мнению авиационных экспертов, очень похож на Boeing 787. В условиях конкуренции с США сотрудничество с Россией поможет нивелировать возможные санкции в части поставки американских и европейских самолетов для растущего рынка авиаперевозок Поднебесной. России же этот проект необходим для расширения внешнего рынка поставок высокотехнологичной, а не традиционной углеводородной продукции.

«Будем говорить прямо, именно участие Китая в разработке, производстве — залог активной массовой эксплуатации самолёта китайскими авиакомпаниями», — подчеркивает шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. А рынок китайских внутренних перелётов — огромен, добавляет он, не говоря уже о перспективах полетов на новом лайнере из Китая в другие страны мира. Таким образом, самолет создается под практически гарантированный спрос.