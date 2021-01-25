Россияне сообщили, что «для счастья» им необходим доход в 166 тыс. руб. в месяц

Как выяснил в своем опросе портал Superjob, жителям России в среднем нужно 166 тыс. руб. в месяц для счастья. Уточняется, что в опросе приняли участие 2,5 тыс. человек - по 1 тыс. опрошенных в Москве и Санкт-Петербурге и по 500 — в остальных городах.

При этом мужской части населения «для счастья» необходимо больше денег на 28%, чем женской - 187 тыс. против 146 тыс. руб. Аналитики отмечают пропорциональный рост запросов вместе с возрастом участников: респонденты младше 18 лет назвали сумму в 135 тыс. руб., опрошенные старше 45 лет — 190 тыс. руб.

Также размер предпочтительного дохода растет вместе с получаемой зарплатой: граждане, которые получают меньше 30 тыс. руб. заявили о желаемом доходе в 121 тыс. руб., тем, у кого доход от 80 тыс. руб. — 242 тыс. руб.

Наибольшие запросы у москвичей, - жители столицы хотели бы получать в среднем 220 тыс. руб. Далее следуют жители Владивостока — 200 тыс. руб. и Ростова-на-Дону — 190 тыс. руб. Самые маленькие запросы у жителей Оренбурга — 124 тыс. руб. В апреле 2020 г. ожидания россиян были скромней - 155 тыс. руб. в месяц, показ опрос, проведенный весной.

